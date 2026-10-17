Dončić ni najglasnejši vodja Lakers: Luka je precej tih

Po odhodu LeBrona Jamesa je Luka Dončić postal nesporni prvi zvezdnik Los Angeles Lakers, toda najglasnejši glas v slačilnici kalifornijskega moštva naj bi pripadal nekomu drugemu.

Novinar The Athletica Dan Woike, ki Lakers spremlja od blizu, je v pogovoru z navijači razkril, da to vlogo že približno dve leti opravlja Austin Reaves.

»Austin Reaves je že kakšni dve leti naš najbolj glasen vodja. Luka Dončić je precej tih, LeBron James pa je bolj tip igralca, ki vodi z zgledom,« je pojasnil Woike.

Reavesova vloga pri Lakers po njegovih besedah presega dogajanje na parketu. Že pred Dončićevim prihodom je bil 28-letnik vezni člen med največjimi zvezdniki, igralci z roba rotacije in trenerskim štabom.

»Bil je najbolj dostopen in v ozadju izjemno pomemben člen,« je dodal Woike.

Redick je z Dončićem veliko govoril prav o vodenju

To sicer ne pomeni, da pri Lakers Dončića ne vidijo kot vodje novega moštva.

Trener JJ Redick je že ob začetku priprav zavrnil namige, da Slovenec v prejšnjih sezonah ni prevzemal vodstvene vloge.

»Trditev, da v zadnji sezoni in pol, odkar je z nami, ni bil v vodstvenem položaju oziroma ni imel trenutkov, ko je prevzel vlogo vodje, preprosto ne drži,« je dejal Redick in kot primer izpostavil tudi poletni mini kamp v Sloveniji, na katerega je Dončić povabil soigralce.

Po Jamesovem odhodu pa se je hierarhija v slačilnici vendarle spremenila.

»Mislim, da je brez določenih ljudi v ekipi drugače. Seveda je nastala praznina. O tem smo govorili vse poletje. Z Luko sva večino časa namenila pogovoru o vodenju,« je razkril Redick. »To je nekaj, kar ga resnično navdušuje.«

Po njegovih besedah se takšna vloga razvija skupaj z izkušnjami, starostjo in časom, ki ga igralec preživi v ligi.

Ena od stvari, na katerih mora Dončić še delati

Redick je ob tem izpostavil področje, na katerem od slovenskega zvezdnika pričakuje še napredek.

»Luka ima kot igralec miselnost, usmerjeno v razvoj, in ne vidim razloga, zakaj se to ne bi preneslo tudi na vodenje,« je nadaljeval trener Lakers. »Zaveda se, da je verbalni del ena stvar, govorica telesa – najsi bo pozitivna ali negativna – pa nekaj povsem drugega. In prav na to je usmerjen: na vzdrževanje odlične govorice telesa.«

Dončićevi odzivi ob sodniških odločitvah in njegova govorica telesa so bili skozi kariero pogosto predmet razprav, Redick pa želi, da kot prvi obraz moštva tudi na tem področju postane zgled preostalim.

Kljub temu trener ne pričakuje, da bo moral Slovenec novo odgovornost nositi sam.

»Ta skupina bo sledila njemu in AR-ju. To je pač realnost. Za oba je to velika odgovornost,« je poudaril Redick.

Lakers so zadnji preizkus pred začetkom sezone opravili proti Denverju in izgubili s 106:121. Dončić je v 19 minutah prvega polčasa dosegel 15 točk, Redick pa je prvič preizkusil tudi peterko, s katero bi lahko odprl novo sezono.

Prvi pravi preizkus jih čaka v noči na četrtek, ko bodo sezono odprli doma proti Golden Statu.