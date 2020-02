Dončić: Nisem vedel, da je palec tako pomemben za držanje žoge

Zdaj, ko ne igram za reprezentanco, sem spet okusil slovensko vzdušje

Goran Dragić je dosegel manj točk kot Luka Dončić, toda na koncu se je veselil zmage. FOTO: Usa Today Sports

Ponoči je v severnoameriški košarkarski ligi NBA potekal težko pričakovani obračun slovenskih zvezdnikov . Miami Heatje gostil Dallas Mavericks. S 126:118 so na Dončićev 21. rojstni dan slavili domači. Dragić je dosegel 16 točk, pet podaj in štiri skoke, slavljenec Dončić pa 23 točk, deset podaj in štiri skoke. Na tekmi je vladalo posebno vzdušje, saj je zaradi srečanja slovenskih košarkarjev v obeh moštvih dvoboj obiskalo okoli 2000 slovenskih navijačev. Tako kot lani, ko je v dvoboju slovenskih košarkarjev v Miamiju prav tako slavil Dragić in Miami, je bilo tudi tokrat boljše domače moštvo.Ker se je Dragić po naslovu evropskih prvakov leta 2017 reprezentančno upokojil, mu igranje pred slovenskim občinstvom pomeni še toliko več. »Sedaj, ko dve leti ne igram več za reprezentanco, sem spet lahko okusil igranje pred slovensko publiko in je bilo super,« je po koncu povedal Dragić.Dončić je igral s poškodovanim palcem na levi roki. »Nisem mogel ujeti žoge. Nisem vedel, da je palec tako pomemben za držanje žoge. Bilo je težko ... Danes nisem bil pri sebi. Iz tega se moram nekaj naučiti in iti naprej,« je po koncu dejal Dončić, ki ga prav tako veseli številna slovenska podpora. »Zame je super videti, kako Slovenci vzpodbujajo mene in Gogija. To je v čast nama in vsej slovenski košarki. To da pride toliko Slovencev, je res nekaj posebnega za nas,« je dejal 21-letnik.Na preostalih tekmah večera je v derbiju druge in tretje ekipe zahodne konference moštvo LA Clippers s 132:103 doma ugnalo Denver Nuggets. Tretji Slovenec v NBAje igral pet minut in v tem času dosegel dve točki (met 1:4) ter dva skoka za Denver, ki je doživel najhujši poraz v sezoni.