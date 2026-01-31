Dončić ob prevladi Jezernikov že do polčasa vknjižil trojni dvojček

Košarkarji Los Angeles Lakers so ponoči v severnoameriški ligi NBA v prestolnici visoko premagali Washington Wizards s 142:111. Glavno vlogo je igral slovenski zvezdnik pri jezernikih Luka Dončić, ki je že do polčasa zbral trojni dvojček, tekmo pa zaključil s 37 točkami, 13 podajami in 11 skoki.

Slovenski as je že v prvih dveh četrtinah vpisal 26 točk, 11 podaj in deset skokov. Ravno zadnji skok, potreben za trojni dvojček, je pobral nekaj sekund pred glavnim odmorom.

Po podatkih Sportradarja, ki jih navaja spletna stran lige NBA, je trojni dvojček že v prvem polčasu nazadnje dosegel Jalen Johnson za Atlanto Hawks 5. decembra, ko je takrat v dveh četrtinah zbral 11 točk, 12 podaj in deset skokov.

Po podatkih Sportradarja, ki jih navaja spletna stran lige NBA, je trojni dvojček že v prvem polčasu nazadnje dosegel Jalen Johnson za Atlanto Hawks 5. decembra, ko je takrat v dveh četrtinah zbral 11 točk, 12 podaj in deset skokov.

Drugi zvezdnik ekipe in zimzeleni LeBron James je Dončiću pomagal z 20 točkami. Deande Ayton je dodal 28 točk in pobral 13 skokov. Jezerniki so sicer sinoči iz igre metali kar z 61-odstotno uspešnostjo. Že med polčasom so vodili s 77:48, vmes v tretji četrtini pa največ povedli za kar 38 točk.

Lanska pridobitev Deandre Ayton se je v tej sezoni izkazal za pomemben del ekipe. FOTO: Brad Mills Imagn Images Via Reuters Connect

Za čarovnike, ki so iskali tretjo zaporedno zmago, prvi takšen niz v sezoni, je 17 točk dosegel Malaki Branham, 16 jih je pristavil Alex Sarr.

Lakers so z 29. zmago v sezoni ob 18 porazih na petem mestu lestvice zahodne konference. Na vrhu zahoda so košarkarji Oklahome (38-11), San Antonia (32-15) in Denverja (33-16). Jezerniki bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na ponedeljek, ko bodo ob 1. uri zjutraj po slovenskem času gostovali pri New York Knicks.

Premoči sta bila priča legendarni hokejist in slovenski veleposlanik

Tekmo v prestolnici si je ogledal tudi zvezdnik hokejske lige NHL in član Washington Capitals Aleksander Ovečkin. Medtem je Dončića na povabilo Wizards iz prvih vrst bodril slovenski veleposlanik Iztok Mirošič, ki se je po tekmi skupaj z navijači veselil visoke zmage. Domači klub je posebej zaradi prihoda slavnega Slovenca pripravil tudi t. i. večer slovenske dediščine, kar je slovenskim navijačem med drugim omogočilo ogled treninga Los Angelesa pred tekmo.