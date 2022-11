Dončić ob zmagi še devetič zapovrstjo presegel mejo 30 točk

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi Dallas Mavericks proti Brooklyn Nets s 96:94 še devetič zapovrstjo na začetku sezone severnoameriške lige NBA presegel mejo 30 točk. Ustavil se je pri 36 točkah, pri tem pa dodal še po šest skokov in podaj.

Za Dallas (6-3) je bila to četrta zmaga v nizu, s čimer se je povzpel na peto mesto zahodne konference. Za 23-letnega Ljubljančana pa je bila to nova tekma z več kot 30 točkami od začetka sezone. Z deveto zaporedno je postal košarkar z drugim najdaljšim tovrstnim dosežkom. Na vrhu te lestvice je Wilt Chamberlain, ki mu je v sezoni 1962/63 to uspelo kar 23-krat.

V tesnem obračunu je bil Dončić daleč najbolj učinkovit košarkar na parketu. Iz igre je zadel 11 od 22 metov, od tega pet od devetih za tri točke. S črte prostih metov je zadel devet od 12 metov. V statistiko je v 38:25 minute vpisal še dve ukradeni ter pet izgubljenih žog ob eni blokadi.

Brooklyn je bil večji del dvoboja v prednosti, v zadnji četrtini pa je Dallas po delnem izidu 14:0 povedel za deset točk (88:78) in nato obdržal prednost. Te so imele v prvi četrtini hitro prednost 14 točk (25:11).

Za Dallas sta Dorian Finney-Smith in Josh Green dosegla 18 oziroma 16 točk. Pri poraženi ekipi Brooklyna, ki je izgubila sedmič v sezoni, je Kevin Durant dvoboj končal s 26 točkami. S tremi prostimi meti je imel priložnost, da dvoboj 5,6 sekunde pred koncem izenači, a je dvakrat zgrešil. Zaradi kazni pri mrežicah ni igral Kyrie Irving.

Medtem ko je Dončić statistično izstopal, a se ni pojavil pred mikrofoni, je trener Dallasa Jason Kidd pohvalil predvsem rezervista Greena, ki je prispeval velik delež k zmagi s stoodstotnim metom iz igre. »Ko pogledate, kako je napredoval od lanske sezone ... Razvija se in to pri tako mladih igralcih pričakuješ. Najbrž si res zasluži več minut, a to pomeni, da mora nekdo drug več sedeti. Green predstavlja vse, kar si lahko trener želi, saj opravi vse delo, ki ga od njega zahtevaš.«

Luka Dončić in Kevin Durant FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Goran Dragić se je s Chicago Bulls še drugo noč zapovrstjo meril s Toronto Raptors. Po porazu v Kanadi so v svoji dvorani tokrat biki ugnali tekmeca s 111:97. Šestintridesetletni Ljubljančan je v dobrih 25 minutah na parketu dosegel deset točk, pet skokov in dve asistenci. Najboljši strelec tekme je bil njegov soigralec Zach LaVine s 30, pri Torontu je 27 točk prispeval Fred VanVleet.

Tretji Slovenec v NBA, Vlatko Čančar, ob tesnem razpletu dvoboja med Denver Nuggets in San Antonio Spurs znova ni dobil priložnosti za igro. Njegov Denver je za tretjo zaporedno zmago ter četrto mesto na zahodu slavil s 115:109. Nikola Jokić je dvoboj končal s 26 točkami, desetimi podajami ter osmimi skoki. Pri San Antoniu je Keldon Johnson vpisal 30 točk.

Prvi poraz v sezoni so doživeli prvaki sezone 2020/21, Milwaukee Bucks, a ostajajo na vrhu vzhodne konference. Boljši so bili zdaj četrtouvrščeni košarkarji vzhoda Atlante Hawks s 117:98. Najbolj se je izkazal Dejounte Murray s 25 točkami in 11 podajami. Giannis Antetokounmpo je pri Bucks dvoboj prav tako končal s 25 točkami.

Še osmi poraz v sezoni so doživeli Los Angeles Lakers. Visoko so jih ugnali košarkarji Utah Jazz (139:116), ki so vodilni v zahodni konferenci z devetimi zmagami. Ob odsotnosti LeBrona Jamesa je Anthony Davis za jezernike dosegel 29 točk, pri Utahu pa je kar sedem košarkarjev preseglo mejo desetih točk. Največ jih je dal Lauri Markkanen, 23.

Phoenix Suns s tretjim porazom

Ponoči so bile sicer aktivne vse ekipe. Od tistih z boljšim izkupičkom na začetku sezone je po osmih zaporednih zmagah moštvo Cleveland Cavaliers gostujoči parket zapustilo sklonjenih glav. S 119:117 so bili po preobratu v zadnji četrtini od druge najboljše ekipe vzhoda boljši Los Angeles Clippers s Paulom Georgeem na čelu (26 točk).

Phoenix Suns so na deseti tekmi doživeli tretji poraz, tokrat proti Joelu Embiidu (33 točk, 10 skokov) in Philadelphia 76ers z 88:100. Suns so kljub temu tretji na zahodu, medtem ko so drugouvrščeni Portland Trail Blazers za sedmo zmago v sezoni premagali Miami Heat s 110:107. Boston Celtics, pri katerih je Jayson Tatum dosegel 39 točk, so za tretjo zaporedno zmago in tretje mesto na vzhodu v gosteh ugnali Memphis Grizzlies s 109:106. Grizliji so tik za Dallasom na šestem mestu zahoda.

Aktualni prvaki, Golden State Warriors, so zmagali šele četrtič v sezoni. V domači dvorani so Sacramento Kings po preobratu v zadnji četrtini premagali s 116:113. Stephen Curry je za moštvo iz San Francisca v zadnji četrtini dosegel 17 od svojih 47 točk.