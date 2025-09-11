Dončić po porazu jezen, a ponosen

Slovenski košarkarji z dvignjeno glavo zapuščajo evropsko prvenstvo v Rigi. Po porazu v četrtfinalu proti Nemčiji pa se zaradi mnogih čudnih sodniških odločitev niso ugriznili v jezik. Prvi zvezdnik in strelec turnirja Luka Dončić je povedal, da tako nespoštljivega odnosa v karieri še ni bil deležen.

Besede so letele na sodniško trojko, Wojciech Liszka s Poljske, Luis Castillo iz Španije in Martins Kozlovskis iz Latvije, ki je že na začetku tekme superzvezdniku dosodila tehnično napako, na začetku tretje četrtine četrto osebno, na koncu tekme pa Nemčiji v dobrih treh minutah prisodila devet prostih metov, ki so tehtnico dokončno nagnili na stran svetovnih prvakov.

»Že v drugi minuti sem dobil tehnično napako, ker sem sodniku rekel 'alo'. Brez opozorila se to v četrtfinalu evropskega prvenstva ne dela. Nato sem na začetku drugega polčasa dobil četrto osebno napako. Kaj takšnega se mi še ni zgodilo v življenju,« je slovenskim novinarjem v Rigi dejal Dončić. »Sodniki so do nas pokazali nespoštovanje in to najbolj boli. Prvenstvo zapuščam zelo jezen. Naši cilji so bili višji. Dali smo vse od sebe, se borili maksimalno, zato sem vsem fantom po tekmi čestital za borbenost in prikazano igro.«

»Sam bi lahko v končnici odigral bolje. Nekaj metov ni šlo v koš, nisem sprejel pravih odločitev, a borili smo se do konca in ponosen sem na to reprezentanco,« je dodal Dončić. »Potreboval bom nekaj dni, da se umirim. Zelo smo se trudili, da bi čim bolje zastopali slovenske barve, a se nam ni izšlo. Privoščil si bom nekaj dni počitnic, nato pa se bo kmalu začela nova sezona,« je po porazu v četrtfinalu eurobasketa še dejal kapetan slovenske vrste.