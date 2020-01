Dončić: po uspešni osebni promociji letos še moštveni uspehi

Leto 2019 je bilo za Luko Dončića zares imenitno, saj je le nekaj mesecev po osvojitvi naslova najboljšega novinca v ligi NBA napovedal resno kandidaturo za prvega košarkarja na svetu v absolutni kategoriji. Njegove številke so izjemne, pred dnevi je podpisal sanjsko pogodbo z obutveno znamko Nike Jordan, nastop na tekmi All-Star 16. februarja v Chicagu se ne mu ne more več izmuzniti, po priljubljenosti pa se zlahka kosa z junaki estrade v ZDA. Kaj mu je preostalo za leto 2020? Moštveni uspehi, s kakršnimi se je lahko pohvalil na evropskih igriščih.



V krstni sezoni v Dallasovem dresu je proslavil 33 zmag v 82 tekmah, kar pomeni 40-odstotno uspešnost, in to je zadostovalo za predzadnje mesto med zahodnimi moštvi. Zdaj so Teksačani pri 64 odstotkih in peti v konferenci, kar lahko pripišemo okrevanju centra Kristapsa Porzingisa po 20-mesečni odsotnosti, prihodu branilca Setha Curryja in napredku nekaterih drugih košarkarjev, v prvi vrsti pa čarovniku iz Slovenije. Dončić je trenutno tretji na lestvicah najboljših strelcev in podajalcev prvenstva in 18. med skakalci, v njegovi igri pa je opazen vsesplošni napredek. Tudi zrelostni in po letu osebne promocije postaja dominantni tekmovalec, kakršen je bil v vrstah madridskega Reala.



Ljubljančan ni imel nikakršnih težav v Evropi, ko je moral usklajevati (nujno potrebni) ego s potrebami moštva, ko je pobral vse razpoložljive lovorike in se odpravil prek Atlantika, pa je hitro ujel podobno harmonijo. Zato se zdi, da Dallasu končnica prvenstva ne more uiti, vprašanje pa je, kaj bo lahko storil na divjem zahodu v trdih izločilnih bojih s svojo lahko konjenico in obrambo, ki ne spada med najboljše; s povprečjem prejetih 109 točk je 15. v ligi. V vsakem primeru pa bo zanimivo spremljati, kaj bo vrhunec sezone izvlekel iz Luke Dončića. Tudi strokovnjaki so prepričani, da bo do konca aprila še bolj obogatil svojo igro in se nato predstavil v luči, v kakršni ga še nismo videli. Pa naj zveni še tako neverjetno.

Kot Nowitzki, Gasol ali Ginobili?

Slovenski ljubitelji košarke uživajo v njegovih ameriških predstavah, a hkrati sanjajo o dnevu, ko bo znova stopil na čelo reprezentance, tako kot je z Goranom Dragićem na eurobasketu 2017. V kvalifikacijah za EP 2021, ki se bodo začele konec prihodnjega meseca, ga ne bomo videli, zato pa bo štiri mesece pozneje že prišlo obdobje resnice v kvalifikacijah za olimpijske igre. Če bo kot Dragić, ki se je že poslovil od izbrane vrste, Dirk Nowitzki v Nemčiji, Pau Gasol v Španiji, Tony Parker v Franciji ali Emanuel Ginobili v Argentini uskladil igranje na večih frontah, bi lahko postal nesmrtni junak množic, čeprav je jasno, da bo imela Slovenija skromnejšo zasedbo kot na zlatem EP. Imela pa bi lahko še bistveno boljšega Dončića kot v Helsinkih in Istanbulu.



Da se bo še naprej poistovetil s reprezentanco, je prepričan tudi Marko Milič, prvi Slovenec v ligi NBA in nekdanji kapetan izbrane vrste: »Ko se je uveljavljal, so bili na njegovi poti ključni uspehi z Realom in Slovenijo. To ga je opredelilo za zmagovalca in mu odprlo vrata v ZDA. Rad se vrača domov med prijatelje, hišo si je kupil v Sloveniji, poleti pa individualno vadi po vodstvom selektorja Rada Trifunovića. Ne vem, zakaj ne bi igral za Slovenijo in se boril za tako velike stvari, kot so OI. Tokio bo po številnih blamažah na lanskem svetovnem prvenstvu zanimiva postaja za vse zvezdnike lige NBA in Luka jih bo zagotovo želel izzvati tudi v Tokiu.«