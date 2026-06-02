Dončić podčrtal bivšega soigralca, zdaj je na potezi Los Angeles

Ogled tekem konferenčnega finala vodstvu Los Angelesa in Luki Dončiću ni prinesel nič, česar ne bi že vedeli. Victorja Wembanyamo in soigralce bo v prihodnjih letih zelo težko premagati, a to ne pomeni, da konkurenca ne bo poskusila. Za boj s Francozom pa Lakers potrebujejo udarnega centra.

Več ameriških novinarjev, ki podrobno spremljajo dogajanje v Los Angelesu, je poročalo, da si Dončić znova želi zaigrati z Danielom Gaffordom, Lakers pa želijo kopirati načrt Dallasa iz sezone 2024 in okrog Ljubljančana zgraditi izboljšano različico moštva, ki je prišlo do finala lige NBA.

Gafford je imel v minuli sezoni veliko zdravstvenih težav, ko je na voljo, je center, ki se dobro znajde nad obročem in pobira odbite žoge, Dončić bi mu lahko metal visoke podaje nad koš in tako sprostil tudi prostor za svoje prodore. Novinar ESPN je poročal, da naj bi bili Lakers v zameno za usluge Gafforda pripravljeni v Dallas poslati Jarreda Vanderbilta, Daltona Knechta in 25. izbor na naboru.

Gafford je bil nekaj časa v igri tudi za slovenski potni list, nato je sledila Dončićeva menjava v Los Angeles. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Vprašanje je, če bi to bilo dovolj za Dallas, po drugi strani pa kaj dosti več Lakers niti ne morejo ponuditi. V kolikor bi se vodstvo odločilo za drugačen način grajenja moštva in pomladitev ter bi izkoristilo 25. izbor na naboru, pa naj bi bili osredotočeni na Alexa Karabana. Visok krilni igralec in odlični strelec z univerze v Connecticutu je v Los Angelesu že bil na preizkušnji.

V naslednjih dneh se bo dogajanje na košarkarski tržnici okrepilo, nabor bo na vrsti 24. junija.