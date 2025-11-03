Dončić podrl 55 let star rekord, a bil zelo nezadovoljen

Jezerniki iz Los Angelesa so v noči na ponedeljek v domači dvorani premagali Vročico iz Miamija s 130:120. Obe moštvi sta nastopili oslabljeni, saj pri domačih zaradi težav z išiasom še vedno ni zaigral LeBron James, gostje pa so pogrešali Tylerja Herra, ki okreva po operaciji gležnja.

V odsotnosti Jamesa je vso odgovornost nase znova prevzel Luka Dončić. A bila je to noč dveh obrazov. Slovenski zvezdnik je na koncu vpisal svoj prvi trojni dvojček sezone: dosegel je 29 točk, 11 skokov in 10 podaj. Kljub statistični popolnosti pa je na parketu preživljal pravo strelsko moro, o kateri je po tekmi spregovoril brez dlake na jeziku.

»Oba sva igrala grozno«

Dončić je bil v pogovoru z mediji po tekmi neprizanesljivo iskren, predvsem do sebe in svojega kolega v zunanji liniji, Austina Reavesa. Čeprav sta skupaj zbrala kar 22 podaj (vsak po 11) in v ključnih trenutkih vodila ekipo do zmage (zdaj 5-2 v sezoni), sta bila pri metu iz igre obupna.

Dončić je za tri točke zdel le enkrat iz enajstih poskusov (zgolj devet odstotkov), medtem ko je Reaves (na koncu 26 točk) za tri zadel štirikrat iz štirinajstih poskusov (28,5 odstotka). Skupaj sta zgrešila kar 26 metov iz igre (met 18-44).

»Bilo je odlično,« je Dončić v intervjuju na igrišču sprva ocenil sodelovanje z Reavesom, a takoj dodal: »Ampak ne danes. Mislim, da sva oba danes igrala grozno. Nismo mogli zadeti meta.«

Dončić in Austin Reaves sta skupaj zbrala kar 22 podaj. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Kljub zmagi s 130 točkami je Dončić menil, da bi morala biti številka še precej višja. »Odkrito povedano, mislim, da bi lahko dosegli 150 točk. Če bi z AR [Reavesom] karkoli zadela, bi jih verjetno dosegli 150,« je bil odkrit Dončić.

Podobno samokritičen je bil tudi Reaves: »Naredili smo veliko dobrih stvari, a bilo bi lahko še boljše, če bi z Luko zadela kakšen met. Ampak preostali soigralci, vsi okoli naju, so igrali dobro.«

Pisanje zgodovine kljub slabemu metu

A medtem ko je bil Dončić osredotočen na svoj slab strelski izkupiček, je v ozadju znova pisal zgodovino, in to kar na dveh frontah.

Z doseženimi 29 točkami postavil nov klubski rekord Jezernikov. Na svojih prvih štirih tekmah v vijolično-zlatem dresu je dosegel skupno 165 točk, s čimer je presegel 55 let star dosežek, ki ga je v sezoni 1969/70 postavil Jerry West (154 točk). Dončić v tej sezoni v povprečju dosega izjemnih 41,3 točke, 11,5 skoka in 8,3 podaje na tekmo.

Reaves je bil podobno kot Dončić po tekmi samokritičen in dejal, da bi bilo lahko še boljše, če bi zadela kakšen met. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Hkrati je bil to Dončićev 83. trojni dvojček v karieri. S tem dosežkom se utrjuje visoko na večni lestvici igralcev, starih 27 let in manj. Kot je razvidno iz uradnih podatkov, na tej posebni lestvici zaostaja le še za tremi legendami: neprekosljivim Oscarjem Robertsonom (189), zvezdnikom Denverja Nikolo Jokićem (97) legendo Jezernikov Magicom Johnsonom (84). Dončić ima dovolj časa, da preseže vsaj Jokića, saj bo 28. let dopolnil 28. februarja leta 2027.

Junaka LaRavia in Hayes

Razlog, da sta si Dončić in Reaves lahko privoščila slab strelski večer, je bila izjemna predstava preostanka ekipe. Kar šest igralcev Jezernikov je preseglo dvomestno število točk.

Najbolj je izstopal Jake LaRavia, ki je ob svojem 24. rojstnem dnevu s klopi prispeval kar 25 točk, 8 skokov, 3 podaje in 4 ukradene žoge. LaRavia je metal skoraj nezgrešljivo 10 iz 13 (76,9 odstotka).

»Bil je odličen,« ga je po tekmi pohvalil tudi Dončić. »Vse bolj in bolj mu je udobno. Kot sem rekel že prejšnjo tekmo, za nas bo zelo, zelo pomemben.«

Jake LaRavia je ob svojem 24. rojstnem dnevu s klopi prispeval kar 25 točk. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Ker je tekmo zaradi krčev v hrbtu izpustil prvi center ekipe Deandre Ayton, je v prvi postavi začel Jaxson Hayes in prav tako navdušil. Dosegel je 15 točk, od tega kar 11 v prvi četrtini ob metu 5-5. S 15 točkami je k zmagi prispeval tudi Rui Hachimura.

Več minut je dobil tudi Bronny James, ki je v 10 minutah dosegel 2 točki in podajo. Po tekmi je Austin Reaves izpostavil tudi zgodovinski trenutek, ko je Bronnyju podal za zabijanje: »Mislim, da sem prva oseba v zgodovini lige NBA, ki je podala za zabijanje tako očetu kot sinu. Takoj ko sem prišel s parketa, sem rekel Bronu [Jamesu], da je bil to precej poseben trenutek.«

Napeta zadnja četrtina

Kljub odsotnosti Herra se Vročica ni predala vnaprej. V svojih vrstah so imeli domačina iz Los Angelesa, Jaimeja Jaqueza Jr., ki je s klopi dosegel 31 točk. Miami je po tretji četrtini z delnim izidom 20-7 znižal zaostanek s štirinajstih točk (ob polčasu je bilo 77-63) na zgolj štiri (102-98).

A Jezerniki so odgovorili. Reaves je zadel težek met, nato pa v naslednjem napadu zaposlil LaRavio za atraktivno zabijanje. Ključno serijo 8:0 sta zaključila Dončić z lebdečim metom in LaRavia s polaganjem za vodstvo 122:110, ki ga Miami ni mogel več ujeti.

Dončić je za tri točke zdel le enkrat iz enajstih poskusov. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

Dončić je po tekmi pohvalil tudi obrambni načrt, saj so se posebej pripravili na hiter ritem Miamija, ki je po njegovih besedah »statistično ekipa, ki igra v najhitrejšem tempu, številka ena to sezono in med top tri v zadnjih desetih letih«.

Kljub strelskim težavam je bil osredotočen na končni cilj: »Pozabite na mete, zmagali smo, to je bistvo. Veliko je še prostora za napredek. Grem naprej in poskušam doseči novo zmago.« Jezernike že danes čaka gostovanje v Portlandu.