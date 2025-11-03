  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončić podrl 55 let star rekord, a bil zelo nezadovoljen

    Dončić je ob zmagi Jezernikov nad Vročico vpisal prvi trojni dvojček sezone in presegel 55 let star klubski rekord. S svojo igro po tekmi ni bil zadovoljen.
    Luka Dončić je dosegel 29 točk, 11 skokov in 10 podaj. FOTO: Jonathan Hui/Reuters
    Galerija
    Luka Dončić je dosegel 29 točk, 11 skokov in 10 podaj. FOTO: Jonathan Hui/Reuters
    Žan Urbanija
    3. 11. 2025 | 08:50
    3. 11. 2025 | 08:56
    6:37
    A+A-

    Jezerniki iz Los Angelesa so v noči na ponedeljek v domači dvorani premagali Vročico iz Miamija s 130:120. Obe moštvi sta nastopili oslabljeni, saj pri domačih zaradi težav z išiasom še vedno ni zaigral LeBron James, gostje pa so pogrešali Tylerja Herra, ki okreva po operaciji gležnja.

    V odsotnosti Jamesa je vso odgovornost nase znova prevzel Luka Dončić. A bila je to noč dveh obrazov. Slovenski zvezdnik je na koncu vpisal svoj prvi trojni dvojček sezone: dosegel je 29 točk, 11 skokov in 10 podaj. Kljub statistični popolnosti pa je na parketu preživljal pravo strelsko moro, o kateri je po tekmi spregovoril brez dlake na jeziku.

    »Oba sva igrala grozno«

    Dončić je bil v pogovoru z mediji po tekmi neprizanesljivo iskren, predvsem do sebe in svojega kolega v zunanji liniji, Austina Reavesa. Čeprav sta skupaj zbrala kar 22 podaj (vsak po 11) in v ključnih trenutkih vodila ekipo do zmage (zdaj 5-2 v sezoni), sta bila pri metu iz igre obupna.

    Dončić je za tri točke zdel le enkrat iz enajstih poskusov (zgolj devet odstotkov), medtem ko je Reaves (na koncu 26 točk) za tri zadel štirikrat iz štirinajstih poskusov (28,5 odstotka). Skupaj sta zgrešila kar 26 metov iz igre (met 18-44).

    »Bilo je odlično,« je Dončić v intervjuju na igrišču sprva ocenil sodelovanje z Reavesom, a takoj dodal: »Ampak ne danes. Mislim, da sva oba danes igrala grozno. Nismo mogli zadeti meta.«

    Dončić in Austin Reaves sta skupaj zbrala kar 22 podaj. FOTO: Jonathan Hui/Reuters
    Dončić in Austin Reaves sta skupaj zbrala kar 22 podaj. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

    Kljub zmagi s 130 točkami je Dončić menil, da bi morala biti številka še precej višja. »Odkrito povedano, mislim, da bi lahko dosegli 150 točk. Če bi z AR [Reavesom] karkoli zadela, bi jih verjetno dosegli 150,« je bil odkrit Dončić.

    Podobno samokritičen je bil tudi Reaves: »Naredili smo veliko dobrih stvari, a bilo bi lahko še boljše, če bi z Luko zadela kakšen met. Ampak preostali soigralci, vsi okoli naju, so igrali dobro.«

    Pisanje zgodovine kljub slabemu metu

    A medtem ko je bil Dončić osredotočen na svoj slab strelski izkupiček, je v ozadju znova pisal zgodovino, in to kar na dveh frontah.

    Z doseženimi 29 točkami postavil nov klubski rekord Jezernikov. Na svojih prvih štirih tekmah v vijolično-zlatem dresu je dosegel skupno 165 točk, s čimer je presegel 55 let star dosežek, ki ga je v sezoni 1969/70 postavil Jerry West (154 točk). Dončić v tej sezoni v povprečju dosega izjemnih 41,3 točke, 11,5 skoka in 8,3 podaje na tekmo.

    Reaves je bil podobno kot Dončić po tekmi samokritičen in dejal, da bi bilo lahko še boljše, če bi zadela kakšen met. FOTO: Jonathan Hui/Reuters
    Reaves je bil podobno kot Dončić po tekmi samokritičen in dejal, da bi bilo lahko še boljše, če bi zadela kakšen met. FOTO: Jonathan Hui/Reuters

    Hkrati je bil to Dončićev 83. trojni dvojček v karieri. S tem dosežkom se utrjuje visoko na večni lestvici igralcev, starih 27 let in manj. Kot je razvidno iz uradnih podatkov, na tej posebni lestvici zaostaja le še za tremi legendami: neprekosljivim Oscarjem Robertsonom (189), zvezdnikom Denverja Nikolo Jokićem (97) legendo Jezernikov Magicom Johnsonom (84). Dončić ima dovolj časa, da preseže vsaj Jokića, saj bo 28. let dopolnil 28. februarja leta 2027.

    Junaka LaRavia in Hayes

    Razlog, da sta si Dončić in Reaves lahko privoščila slab strelski večer, je bila izjemna predstava preostanka ekipe. Kar šest igralcev Jezernikov je preseglo dvomestno število točk.

