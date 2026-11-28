Los Angeles Lakers so pogrnili na prvi veliki preizkušnji nove sezone v ligi NBA, a še zdaleč niso pustili slabega vtisa. V prvem polčasu so si priigrali veliko prednost, a so jo v nadaljevanju zapravili in na koncu obračun s San Antonio Spurs izgubili z 99:96. Kljub porazu pa so Jezerniki zadovoljni s prikazano predstavo.

»So odlična ekipa, a tekma je bila izenačena. Seveda je frustrirajoče izgubiti takšno tekmo v zadnjih sekundah. A res sem navdušen, da smo se nocoj dobro odrezali in da smo se borili kljub vsem težavam, s katerimi smo se soočali,« je na novinarski konferenci povedal center Walker Kessler, ki je skrbel za francoskega zvezdnika Victorja Wembanyama in ga omejil na 25 točk. »Mislim, da smo opravili dobro delo. Izvedel je 25 metov in dosegel 25 točk,« je ekipo pri branjenju Wembanyame pohvalil JJ Redick.

Tudi povratnik po poškodbi pete Austin Reaves je zadovoljen s tem, kako so se Jezerniki kosali z lanskimi prvaki zahodne konference. »O tem smo se pogovarjali po tekmi. To je ekipa, ki se je lani uvrstila v finale iz zahodne konference in je očitno res dobra ekipa z veliko talenti. Igrajo trdo, igrajo skupaj, igrajo nesebično,« je tekmece pohvalil 28-letnik, a še dodal, da lahko tudi košarkarji ekipe iz Los Angelesa iz tekme vzamejo kaj pozitivnega. »To je trenutno merilo uspešnosti na zahodu. In to je bil za nas odličen preizkus,« je tekmo komentiral Redick, ki je po dvoboju izpostavil, da si želijo do konca sezone dodatno napredovati.

Lakers so se v slačilnico podali s prednostjo 16 točk, a Redickovim košarkarjem po vrnitvi na parket ni stekel met, San Antoniu je. »V tretji četrtini so zadeli trojke. Mi pa ne. In zagotovo lahko izpostaviš določene akcije. In, veste, fantom sem po tekmi rekel, da se spomnim petih ali šestih neumnih stvari, ki sem jih naredil nocoj,« je trener pojasnil, kaj je šlo narobe v tretji četrtini, v kateri so Ostroge povsem izničile zaostanek.

Po koncu dvoboja se je slovenski zvezdnik Luka Dončić (31 točk, šest skokov in osem podaj) na poti v slačilnico znašel v središču pozornost. Navijaču blizu tunela je vrgel trak, nato pa se je vrnil k privržencu, mu trak vzel, ta pa se je odzval tako, da je 27-letnika odrinil.

»Preprosto sem vrgel svoj trak, kot to počnem vedno na vsaki tekmi. Potem sem slišal, da ona ali on je ni hotel, zato sem se vrnil, da bi jo pobral, a me je preprosto odrinil. Nato sem ga dal nekomu drugemu,« je incident pojasnil Dončić. S porazom proti Spurs se LA Lakers poslavljajo od pokala NBA. Jutri jih čaka novo gostovanje, tekmec ob 22. uri po slovenskem času bo ekipa Memphis Grizzlies.