FOTO:Dončić popeljal Dallas do zmage nad Orlandom

Košarkarji Dallas Mavericks so po premoru zaradi tekme zvezd odigrali prvo tekmo v severnoameriški ligi NBA in zmagali. Na gostovanju so s 122:106 premagali Orlando Magic. Slovenski zvezdnik je bil najboljši strelec tekme s 33 točkami, temu je dodal še deset skokov in osem podaj.Nemecje k zmagi Dallasa dodal 26 točk in s tem dosegel osebni točkovni rekord kariere v NBA, latvijski center Kristaps Porzingis pa je k 19. gostujoči zmagi Dallasa to sezono prispeval 24 točk, deset skokov in pet podaj.Dallas je letos na gostovanju veliko boljši, kot je bil v preteklih dveh sezonah, ko je skupno zbral le 18 zmag.Najboljši strelec Orlanda je bil z 28 točkami Evan Fournier, Nikola Vučević pa je v statistiko vpisal 27 točk in 12 skokov. Sicer pa košarkarji Orlanda niso bili natančni pri strelu, zadeli so le devet od 43 poskusov za tri točke, njihov met iz igre pa je bil 39-odstoten.Dallas je v prvem polčasu vodil že za 18 točk, Dončić je v tem delu igre dosegel 24 točk ter po pet podaj in skokov, so pa domači blesteli v tretji četrtini, ko so po zaslugi 18 točk Fornierja edinkrat na tekmi prevzeli vodstvo (69:68). Gostujoči košarkarji so že do konca četrtine znova preobrnili izid in povedli z 91:84 ter vodstva do konca niso več izpustili.Ekipa Denver Nuggets, v kateritokrat ni bilo v postavi, je izgubila s 101:113 proti Oklahoma City Thuner. Najboljši strelec Denverja je bil znova Nikola Jokić, ki je dosegel 32 točk, pri Oklahomi je Chris Paul dosegel 29 točk, Steven Adams pa 19 točk in 17 skokov.Dončić in Dallas bosta prihodnjo tekmo igrala že v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bosta gostovala pri ekipi Atlanta Hawks, za katero je Trae Young, lani glavni tekmec Slovenca za naziv najboljšega novinca leta v NBA na prvi tekmi po premoru All-Star dosegel 50 točk.V noči na nedeljo bo igral tudi Miami Heat, ki bo gostil Cleveland Cavaliers, ti so ostali brez trenerja, medtem ko Denver Nuggets prihodnja tekma čaka v noči na ponedeljek, ko bo gostil Minnesoto Timberwolves.Vodstvo lige NBA je tudi sporočilo, da bo mestni derbi v Los Angelesu med Lakers in Clippers 9. aprila. Tekma, ki bi prvotno morala biti 28. januarja, je bila preložena, ker se je dva dni pred tem v helikopterski nesreči smrtno ponesrečil legendarni zvezdnik jezernikov,