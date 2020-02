Dončić popeljal Dallas do zmage nad volkovi (VIDEO)

Dragić začel na klopi, končal pri 22 točkah

Slovenski košarkarski zvezdnikje z Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA doma gostil Minnesota Timberwolves in zmagal s 139:123. Dončiću je malo zmanjkalo do novega trojnega dvojčka z 20 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami, a je skupaj s, ki je dosegel 23 točk, Dallas popeljal do zmage.Košarkarji Dallasa niso niti enkrat na tekmi zaostajali, tako da je večina članov začetne peterke, med njimi tudi Dončić, Hardaway mlajši in, lahko zadnjo četrtino spremljala s klopi in počivala. Volkovi, ki so igrali brez poškodovanega prvega zvezdnika, so izgubili še peto zaporedno tekmo in že 18. na zadnjih 19 tekmah. Prvi strelec gostov je bilz 29 točkami. Naslednja tekma Dallas čaka v sredo, ko bo gostoval pri San Antoniu. Minnesota se bo za naslednji obračun odpravila na Florido in se pomerila z MiamijemKošarkarji Miami Heat so po podaljšku s 119:125 izgubili na gostovanju pri Cleveland Cavaliers, ki so zrežirali velik preobrat. Izkazal se je novinecki je dosegel strelski rekord sezone s 30 točkami, vključno s košem za prednost v podaljšku, Cleveland pa je pred domačimi navijači 22 točk zaostanka preobrnil v zmago.Miami, za katerega je Dragić, ki je tekmo začel s klopi, dosegel 22 točk, štiri skoke in šest podaj, je sicer igral še drugo zaporedno tekmo brez zvezdnika All-Star, a trenerje bil po tekmi jezen kot ris. "S komerkoli si pomerimo v tej ligi, lahko zmagamo. Ni pomembno, kdo nam stoji nasproti. A ne s takšnim pristopom," je dejal Spoelstra. Za Miami je poleg Dragića 22 točk dosegel tudi, ki je dodal še 13 skokov,ki je šest sekund pred koncem izenačil za podaljšek, pa je dodal 21 točk. Vročica bo naslednjih pet zaporednih tekem odigrala v domači dvorani; prvo že v sredo proti Minnesoti.