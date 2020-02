Dončić poskrbel za potezo tekme - koš je zadel z več kot polovice igrišča

Pred tekmo je 20-letnega Slovenca prišel pozdravit tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki mu je stisnil roko ter mu namenil nekaj pohvalnih besed. FOTO: Posnetek zaslona

Vikend košarkarske zabave se je v Chicagu začel s tekmo vzhajajočih zvezd, na kateri je selekcija ZDA ugnala svet, za katerega je 24 minut odigral tudi Slovenski zvezdnik je ob vrnitvi po poškodbi zbral 16 točk , ob tem pa poskrbel za potezo tekme, ko je z več kot polovice igrišča zadel koš. Pozdravit ga je prišel tudi. Ekipa mladih košarkarjev ZDA, na tekmi vzhajajočih zvezd All-Star imajo pravico do nastopa novinci in igralci v svoji drugi sezoni v NBA, je s 151:131 premagala selekcijo sveta. Ekipa sveta , za katero je 27 točk dosegel R.J. Barrett (New York Knicks), je sredi tretje četrtine sicer še vodila za 12 točk. Nato pa so izbranci ZDA pohodili plin in pripravili preobrat na krilih(Charlotte Hornets), ki je dosegel 20 točk. Prvi strelec ZDA je bil sicer(Golden State Warriors), ki je zbral 23 točk. A niso vsi igralci tekme vzeli najbolj resno, saj se zavedajo, da gre v prvi vrsti za zabavo, zato atraktivnih potez ni manjkalo.Med njimi sta bila tudi kapetana obeh taborov Dončić in, oba lani še novinca in največja tekmeca v boju za nagrado za novinca leta NBA, ta je pripadla slovenskemu zvezdniku, letos pa sta se na parketu že šalila kot prijatelja. Po tekmi je Young na družbenih omrežjih s hudomušnim pripisom med drugim objavil posnetek Dončićeve poteze tekme, ko je ta z več kot polovice igrišča zadel koš.Pred tekmo je 20-letnega Slovenca prišel pozdravit tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki mu je stisnil roko ter mu namenil nekaj pohvalnih besed. Štiriinštirideseti predsednik ZDA se je po poročanju ameriških medijev dobro pripravil na obisk in je igralcem namenil nekaj besed, podkrepljenih s statističnimi podatki, družil se je z mladimi igralci, trenerji in otroki, ki so sodelovali na uvodnem spektaklu vikenda.Dončić, ki se vrača na parket po poškodbi gležnja, prvič nastopa na tridnevnem festivalu košarke onkraj luže. Pred njim je ledino oral kapetan zlate slovenske reprezentance, ki je pred dvema letoma po naknadnem vpoklicu v Los Angelesu nastopil v zmagovitem moštvu. A Dončić še ni končal »dela« ta konec tedna, saj bo kot član začetne peterke nastopil tudi na osrednjem dogodku, 69. tekmi zvezd All-Star.Vikend košarkarskih zvezd se bo sprva nadaljeval s tekmovanjem v košarkarskih veščinah, metu za tri točke in zabijanju, glavna tekma pa bo nedeljski obračun vzhoda in zahoda.