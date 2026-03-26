Dončić postal prvi po Michaelu Jordanu in 40 letih čakanja

Luka Dončić je trenutno najboljši napadalno usmerjeni košarkar v ligi NBA. Glede najbolj vsestranskega je debata odprta, Victor Wembanyama je mnenja, da je boljši od Ljubljančana, ki vsak teden popravi nekaj novih mejnikov. Z odlično predstavo, 43 točkami in 50-odstotnim metom iz igre proti Indiani je izenačil niz, ki je nazadnje uspel Michaelu Jordanu leta 1986.

Dončić je na šestih zaporednih tekmah v gosteh v povprečju dosegel vsaj 40 točk, kar je doslej uspelo le najboljšemu v zgodovini. Za nameček je vpisal 14. tekmo z vsaj 40 točkami v tej sezoni, s čimer je sam na vrhu lestvice lige NBA v tej sezoni.

Na 11. zaporedni tekmi je Dončić presegel mejo 30 točk, kar je v dresu Los Angeles Lakers uspelo le še Kobeju Bryantu, Elginu Baylorju, Shaquillu O'Nealu in Jerryju Westu. Luka se zdaj resnično giblje v izbrani druščini legend najbolj znane košarkarske franšize na svetu, z 10. zmago na zadnjih 11 tekmah pa so naredili še en velik korak k tretjemu mestu v zahodni konferenci.

Zdaj se Jezerniki vračajo domov, naslednja tekma jih čaka v noči na soboto (3.30) z Brooklynom.