Košarka

Dončić potrdil govorice in napovedal naslednje korake

Košarkarsko moštvo v Rimu dobiva obrise, prvič je javno o njem spregovoril tudi Luka Dončić.
Luka Dončić med sezono ne bo imel veliko časa za ukvarjanje z moštvom v Rimu, lahko pa poleti pomaga pri grajenju temeljev. FOTO: Rich Storry/AFP
Nejc Grilc
30. 5. 2026 | 09:33
30. 5. 2026 | 09:35
Ko je Luka Dončić na Instagramu objavil ikonični Michelangelov kip Davida s košarkarsko žogo in pripisom, da se košarka vrača v Rim, je bilo dvomov konec. Moštvo Vanoli Cremona bo svojo zgodbo nadaljevalo v italijanski prestolnici, jasno je tudi, da se potegujejo za mesto v ligi NBA Europe.

Dončićev projekt v Rimu je dobil pospešek, prihaja slovito ime

»Že dolgo sem sanjal o tem, da bi imel ekipo v Evropi. To, da se je zdaj končno zgodilo, je izjemno,« je Dončić dejal v izjavi. »Vanoli ima bogato zgodovino, mi pa smo pripravljeni, da ga v Rimu dvignemo na višjo raven. Imamo izjemno skupino partnerjev in res verjamem, da lahko naredimo nekaj posebnega za košarko v Italiji in Evropi.«

Pojasnil je še, da je do njega pristopil Donnie Nelson, s katerim imata tesen odnos iz časa, ko sta sodelovala v Dallasu. Predstavil mu je projekt in Luka je bil hitro navdušen, potrdil je tudi, da si želijo mesto v ligi NBA Europe, ki naj bi se začela jeseni 2027.

Moštvo bo v Rimu nastopalo že v prihodnji sezoni, Dončić pa ne bo le lastnik na papirju: »Razmišljam o tem, kako bi dolgoročno pomagal moštvu, da bo čim bolj uspešno. Želim si tudi, da bi NBA Europe našla skupni jezik z evroligo, zame je to najbolj pomembno tekmovanje in ne bi bil tukaj, kjer sem, če ne bi bilo evrolige.«

Podrobnosti o finančnem vložku Dončića in igralskem kadru za prihodnjo sezono še niso znane, kot glavnega trenerja pa že nekaj dni omenjajo nekdanjega dolgoletnega srbskega selektorja Aleksandra Đorđevića

