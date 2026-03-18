Dončić potrebuje le še dve tekmi, da potrdi naslov

V zadnjih nekaj letih je imela liga NBA veliko težav zaradi zvezdnikov, ki so tekme rednega dela raje izpuščali in se osredotočili na počitek pred končnico. Pri tem je prednjačil Kawhi Leonard, a ni bil edini, zato je liga pred aktualno sezono uvedla pravilo vsaj 65 odigranih tekem, da igralci lahko osvojijo individualne nagrade.

Luka Dončić je trenutno pri 56 odigranih tekmah, da bi dosegel zahtevani prag, lahko do konca sezone izpusti še šest tekem. Znova se mu obeta izbor v eno od treh najboljših peterk lige (All-NBA), je tudi kandidat za naziv MVP, ki pa letos ne bo romal v njegove roke. Vsaj eno tekmo bo Dončić skoraj zagotovo še izpustil, je pri 15 tehničnih napakah, ko bo prejel 16., ga čaka prepoved nastopa na naslednji tekmi.

Nekdanji generalni menedžer v ligi NBA in danes analitik ter kolumnist John Hollinger je kot idealno »priložnost« za to izpostavil tekmo z Detroitom v noči na torek, Dončić bi potem lahko odletel domov in izpustil zadnjo tekmo gostujoče turneje z Indiano in si v Los Angelesu privoščil zadnji mini odmor pred finišem sezone.

Luka je tudi prvi kandidat, da drugič v karieri postane najboljši strelec sezone. Da bi bil njegov dosežek veljaven, mora zaigrati na vsaj 58 tekmah, torej ga le še dve ločita od individualne lovorike. Ujel ga ne bo nihče, s povprečjem 32,9 točke na tekmo ima 1,2 točke prednosti pred drugouvrščenim Shaijem Gilgeous-Alexandrom.

Dončić bo znova na delu danes ponoči, ob 2.30 se bo še drugič v treh dneh pomeril s Houstonom.