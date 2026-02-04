Dončić pred tekmo izvedel dobro novico, sledil je šov

Košarkarji Los Angeles Lakers so niz gostovanj v ligi NBA na vzhodni obali končali z zmago. Tokrat so s 125:109 premagali Brooklyn Nets zahvaljujoč 25 točkam LeBrona Jamesa in 24 slovenskega asa Luke Dončića. Dončić je že nekaj ur pred tekmo izvedel novico, da je postal najboljši igralec meseca januarja v zahodni konferenci.

Ljubljančan je tekmo odprl silovito in 14 od svojih 24 točk dosegel v prvi četrtini. Nato je šel še pred koncem tretje četrtine na klop in se ni več vrnil v igro. Točkovnemu zbiru je dodal še šest skokov in pet podaj. Pri Jezernikih se je po mesecu odsotnosti zaradi poškodbe, v katerem je izpustil 19 tekem, v ekipo vrnil Austin Reaves, ki je s klopi k zmagi dodal 15 točk.

Jake LaRavia je za Lakers, ki so gostovanja končali z izkupičkom petih zmag in treh porazov, dodal 18 točk. Naslednja tekma Jezernike čaka v četrtek, ko bodo v domači dvorani gostili Philadelphio. Vodilna ekipa vzhodne konference Detroit Pistons je uspešno zadržala pozni nalet Denver Nuggets in zapečatila zmago s 124:121.

Cade Cunningham je za Bate dosegel 29 točk in deset podaj. Jalen Duren je dodal 19 točk in 13 skokov, Duncan Robinson pa 20 točk za Pistons, ki so zmagali na petih od šestih tekem.

Bati so si priigrali že 20 točk prednosti v tretji četrtini, vendar je na sceno stopil Nikola Jokić in v tem delu igre dosegel deset točk, Jamal Murray pa v zadnji četrtini 14, tako da se je prednost Detroita v zadnjih minutah stopila na enomestno število točk. Vendar več gosti niso zmogli.

Murray je bil prvi strelec zlatih zrn z 32 točkami in osmimi podajami, Jokić pa je dodal 24 točk in 15 skokov. Detroit ima po novi zmagi na vrhu vzhoda izkupiček 37-12 in pet tekem in pol naskoka pred drugouvrščenimi, New York Knicks.

Kratkohlačniki so podaljšali zmagoviti niz na sedem tekem; tokrat so s 132:101 premagali Washington Wizards. Mikal Bridges je dosegel 23 točk, Jalen Brunson pa 21 za Knicks, ki so v zadnji četrtini vodili s kar 41 točkami prednosti. Knicks imajo izkupiček 32–18. Na tretjem mestu vzhodne konference ostajajo Boston Celtics (32-18), ki so v Teksasu premagali Dallas Mavericks s 110:100. Novinec Dallasa Cooper Flagg je vnovič navdušil polno dvorano s 36 točkami, vendar ni imel dovolj pomoči pri soigralcih.

V zahodni konferenci so košarkarji Oklahome, branilci naslova v ligi NBA, postali prva ekipa to sezono s 40 zmagami. Tokrat so s 128:92 nadigrali Orlando Magic. Oklahoma si je hitro priigrala 25 točk naskoka v uvodni četrtini, ko je najkoristnejši igralec (MVP) lige Shai Gilgeous-Alexander nadaljeval niz z vsaj 20 točkami.

Kanadski zvezdnik, ki je tekmo končal z 20 točkami, devetimi podajami in petimi skoki, je namreč dosegel vsaj 20 točk na 121 zaporednih tekmah lige NBA. Zdaj le še šest tekem zaostaja za rekordom legendarnega Wilta Chamberlaina, ki ga je dosegel med letoma 1961 in 1963.