Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

V zadnjih tednih je bilo ogromno napisanega in še več špekluacij glede konca razmerja Luke Dončića in Anamarie Goltes, njun razhod je že nekaj časa javna skrivnost. Zdaj se je prek svoje predstavnice in izjave za javnost tudi Luka odločil, da predstavi svoj pogled na dogajanje.

»Svoji hčerki imam najraje, pomenita mi največ na svetu, zato sem naredil vse, da bi bili z mano v Združenih državah Amerike med sezono. Žal to ni bilo mogoče, zato sem sprejel težko odločitev in prekinil zaroko. Vse, kar delam, delam za njiju, zato se bom vedno in do konca boril zanju,« je dejal Dončić.

Pojasnil je še, da je do obiska policije v porodnišnici v Kranju prišlo, potem ko je želel odpeljati Gabrielo s seboj v ZDA. Policija ga je kasneje obiskala tudi na domu, a niso ugotovili nobenih kršitev in zaključili primer.

Anamaria Goltes s hčerkama v Sloveniji živi od maja lani. Odkar je Dončić 26. septembra odletel v ZDA na priprave moštva pred novo sezono, je Gabrielo videl le dvakrat. Zato je 26. februarja na slovenskem sodišču zahteval, da mu Anamaria takoj omogoči stik s hčerkama.

Med nekdanjima zaročencema poteka pravna bitka, Anamaria je v Kaliforniji vložila tožbo za dodelitev preživnine, medtem ko se Dončić bori za skrbništvo nad hčerkama, za ESPN še pojasnjujejo viri blizu slovenskega zvezdnika.

»Vse skupaj je pravi vrtinec, bilo je noro. Seveda je rojstvo otroka najlepši dogodek na svetu, a se je zgodilo res veliko,« je svoj kratek izlet domov ob rojstvu hčerke Olivie opisal Dončić.