Dončić: Preveč sem se ohladil, zato sem v zadnji četrtini raje sedel

»Vsi smo uživali«

V začetni peterki je zaigral s samimi prekaljenimi zvezdniki, kajti ob njem so bili še LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard (kasnejši MVP tekme) in James Harden.FOTO: AFP

Najbolj si je zapomnil pevko Cardi B

Po koncu tekme vseh zvezd lige NBA je bilpričakovano dobre volje, čeprav ni bil med najboljšimi igralci spektakla. Zbral je osem točk , v zadnji četrtini pa sploh ni igral. Kljub temu je izreden dosežek, da je pri vsega dvajsetih letih začel tekmo v prvi peterki.»Vedno se bom spominjal prvega nastopa. Upam, da bom zaigral še na kakšni takšni tekmi,« je povedal skromno na druženju z novinarji.Ker je odločilne trenutke spremljal s klopi, ni bil razočaran, ampak je raje jedel pokovko. »Zabavno je bilo gledati zadnjo četrtino. V resnici niti nisem želel igrati v zadnji četrtini, saj sem se že preveč ohladil,« je povedal in pohvalil drugačen format tekme vseh zvezd: »Gre za odlično popestritev, saj smo vsi uživali.«V začetni peterki je zaigral s samimi prekaljenimi zvezdniki, kajti ob njem so bili še(kasnejši MVP tekme) in. »Prva peterka je bila sestavljena iz igralcev, ki so najbrž med petimi najboljšimi košarkarji na svetu. Sijajno je bilo igrati z njimi,« je rekel. »Nekdo mi je med polčasom poslal fotografijo, kako sem pred štirimi leti igral proti Russellu Westbrooku z Realom, zdaj pa sva bila soigralca. To je res noro.«Novinarji so ga spomnili tudi na njegovo podajo, ki je LeBron James ni spravil skozi obroč (»Jaz bi skočil višje,« se je šalil Luka), obenem pa je pristavil: »Bolje je igrati z LeBronom kot proti njemu.«Konec tedna v Chicagu je spoznal številne zvezdnike iz sveta športa (), politike (), a najbolj si je zapomnil nekoga drugega: »Pevko Cardi B.«In kar je najpomembnejše za vse slovenske ljubitelje košarke – Luka Dončić je vnovič potrdil, da bo igral za slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za olimpijske igre.