Dončić pri 105 kilogramih? Američani navdušeni nad njegovo novo podobo

Za Luko Dončića je bilo letošnje poletje precej drugačno od prejšnjih. Brez reprezentančnih obveznosti in po najdaljšem košarkarskem premoru v karieri je imel dovolj časa, da se je po težavah s poškodbami povsem posvetil svojemu telesu.

Slovenski zvezdnik naj bi tako svojo že tako dobro telesno pripravljenost dvignil še na višjo raven, kar naj bi kazala tudi njegova teža, ki se trenutno giblje okoli 105 kilogramov. To je približno šest kilogramov manj kot ob začetku prejšnje sezone.

Dončić se medtem še vedno mudi v Ljubljani, kjer je vstopil v zaključno fazo individualnega dela. Rezultati večmesečnih treningov pa naj bi bili zelo spodbudni, celo tako zelo, da ameriški mediji že pišejo: »Vitki Luka se je vrnil in je bolj zdrav kot kadarkoli.«

Najprej poškodbe, nato telesna priprava

Glavni cilj poletja je sicer bila popolna sanacija poškodb. Dončić je v začetku aprila utrpel poškodbo leve stegenske mišice, zaradi katere je ostal brez končnice lige NBA, že pred tem pa je imel po prihodu iz Dallasa težave tudi z levo mečno mišico.

Velik del priprav je zato znova vodil njegov dolgoletni osebni trener Anže Maček, ki z Dončićem sodeluje tudi v ZDA. Po koncu rehabilitacije se je poudarek preselil na celostno telesno pripravo, dosedanji rezultati pa naj bi bili zelo pozitivni.

Dončić trenutno treninge razporeja med fitnes in košarkarsko dvorano, vendar še ne opravlja klasičnih moštvenih treningov s polno obremenitvijo in kontaktom. Za razliko od nekaterih prejšnjih poletij se zato ni priključil treningom Ilirije v Tivoliju, temveč s svojim štabom večinoma trenira ločeno.

V Los Angeles pred koncem septembra

V Sloveniji naj bi ostal do približno 20. septembra, nato pa ga čaka vrnitev v Los Angeles in postopno vključevanje v moštvene priprave.

Lakers bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali 5. oktobra proti Sacramentu, pred začetkom rednega dela sezone pa jih čaka pet preizkušenj. Nova sezona se bo za Jezernike uradno začela v noči na 22. oktober, ko bodo Dončić in soigralci v Crypto.com Areni gostili Golden State Warriors.

Koliko bo slovenski zvezdnik igral že v pripravljalnem obdobju, še ni jasno. Po dolgotrajni rehabilitaciji bodo v Los Angelesu skoraj zagotovo previdni, saj bo zdrav in telesno pripravljen Dončić eden ključnih pogojev za njihove ambicije v novi sezoni.