Dončić pristal v izjemni LeBronovi ekipi

Ekipa LeBrona Jamesa:

Ekipa Giannisa Antetokounmpa:

Znani sta prvi peterki tekme vseh zvezd lige NBA, ki bo 16. februarja v Chicagu.je pristal v ekipi, potem ko ga je zvezdnik LA Lakers izbral v tretjem krogu.Zadnja leta je izbor ekip za tekmo vseh zvezd sicer drugačen kot v preteklosti, ko smo gledali tekmo med zvezdniki vzhodne in zahodne konference. Prvi peterki sta namreč izbirala kapetana ekip LeBron James in, prednost pa je imel James, ker je prejel največ glasov.James je kot prvega izbral klubskega soigralca, njegov tekmec Antetokounmpo pa je odgovoril z izborom centra Philadelphie. Nato se je LeBron odločil za(LA Clippers), Antetokounmpo za(Toronto), nato pa je sledil slovenski vrhunec – LeBron James je kot tretjega v svoje moštvo izbral Luko Dončića.»Resnično upam, da bo igral,« je pripomnil James, saj slovenski čudežni deček trenutno še vedno okreva po zvinu desnega gležnja.Zanimivo je, kako se je Antetokounmpo ognil tudi izboru(Houston), prvega strelca lige NBA, v moštvu LeBrona Jamesa pa je zatem pristal tudi trenutno izredno vroči(Portland).Vsaj na papirju je tako mnogo boljša LeBronova ekipa, zanimivo pa je, da bo Dončić v njej združil moči tudi s srbskim prijateljem(Denver).Damian Lillard (Portland)Ben Simmons (Philadelphia)Nikola Jokić (Denver)Jayson Tatum (Boston)Chris Paul (Oklahoma City)Russell Westbrook (Houston)Domantas Sabonis (Indiana)Khris Middleton (Milwaukee)Bam Adebayo (Miami)Rudy Gobert (Utah)Jimmy Butler (Miami)Kyle Lowry (Toronto)Brandon Ingram (New Orleans)Donovan Mitchell (Utah)