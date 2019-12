FOTO:Dončić, prototip neverjetnega, ki ga patentira kot vsakdanje

O »blietzkrigu« Luke Dončića na evropskih in ameriških košarkarskih igriščih in njegovi novi sanjski pogodbi za uporabo športnih copat je bilo prelitega na tone tiskarskega črnila in spisanih nešteto člankov na sodobnih medijskih platformah, čeprav bo fant 28. februarja dopolnil šele 21 let in za zdaj zavrača intervjuje. Svoj pogled na njegovo epopejo so zato ponudili štirje nekdanji slovenski asi, ki so se prvi odpravili prek Atlantika in začeli tlakovati pot v ligi NBA: Marko Milič, Rašo Nesterović, Primož Brezec in Boštjan Nachbar. Za svojega naslednika so uporabili le najbolj izbrane besede.»Da je po košarkarski ...