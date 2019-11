FOTO:Dončić prvič v karieri igralec tedna

FOTO: Troy Taormina Usa Today/Sports

Slovenski košarkarski zvezdnikje vroče predstave začetka sezone in še posebej zadnjih dni kronal še s prvo nagrado za najboljšega košarkarja tedna lige NBA. Nagrado naj igralca tedna zahodne konference si je član Dallasa prislužil z odličnimi nastopi na štirih tekmah med 18. in 24. novembrom.Dončić je svojo ekipo popeljal do popolnega izkupička štirih zmag, na teh tekmah pa je v povprečju dosegal 37,0 točke in 11,8 podaje. Pod njegovim vodstvom je Dallas premagal San Antonio Cleveland in Houston Na teh tekmah je obenem vselej dosegel vsaj 30 točk in za dvojni dvojček dodal še vsaj deset podaj, s čimer je do takšnega dosežka prišel kot najmlajši v zgodovini lige pri 20 letih in 269 dneh. Pred njim je bil rekorderz 22 leti in 34 dnevi.V njegovi ekipi so sporočili, da je Dončićevo prvo takšno priznanje v karieri obenem tudi prvo za klub po Joseju Juanu Barei leta 2016. Slovenski košarkar je postal 13. igralec tega moštva, ki je dobil priznanje za najboljšega košarkarja tedna v NBA. Tako se je postavil ob bok Zadnja zmaga Dončićevega Dallasa s 137:123 proti Houstonu 24. novembra (to je bila Dončićeva 88. tekma v ligi) je za Mavericks pomenila tudi prvo ponovitev petih zmag v nizu po letu 2016.