Dončić razkril, kje v Evropi pripravijo najbolj peklensko vzdušje (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je pred odhodom v severnoameriško ligo NBA več let kalil pri Realu iz Madrida. Pri trinajstih letih je odšel v Španijo, kjer je sprva igral za mladinske selekcije in rezervno ekipe preden je dobil priložnost tudi med člani.

V tem času je nabiral izkušnje tako v španskem prvenstvu kot na največjem evropskem košarkarskem odru – v evroligi. V sezoni 2017/2018 je v tem tekmovanju odigral 33 tekem in se na koncu z Madridčani tudi veselil prestižne lovorike. V finalu so s 85:80 premagali Fenerbahče, Dončić pa je bil izbran za najboljšega igralca zaključnega turnirja.

V intervjuju za SLAM je Ljubljančan odgovaril na vprašanje, katera evroligaška dvorana je imela najbolj sovražno vzdušje. »Dejal bi Crvena zvezda, ampak ne v mojem primeru. Tam me imajo radi, tako da zame to ne velja,« je dejal Dončić, ki velja za velikega navijača rdeče-belih.

»To je bilo pred zaključnim turnirjem četverice, to je bila lepa poteza. V tisti dvorani je izjemno težko igrati,« je pojasnil 27-letnik. Govoril je o tekmi med Beograjčani in Madridčani marca leta 2018, ko je Dončić v zadnjih sekundah tekme v dvorani Aleksandar Nikolić zadel zmagoviti met za tri točke. »Sem tudi privrženec te ekipe, zato sem se na nek način spraševal, ali naj sploh proslavljam to trojko ali ne. Nisem ravno praznoval, je bil pa to lep trenutek.«

Med najbolj zastrašujočimi dvoranami je izpostavil tudi domovanje grškega Panathinaikosa. »Igral sem tudi pri Panathinaikosu. Igrali smo v četrtfinalu in na začetku tekme smo zaostajali z 0:20, zato je bilo res glasno,« je povedal. Prvo tekmo v Atenah pred več kot 18 tisoč privrženci v dvorani OAKA so zeleni dobili s 95:67, a se je Real pobral in dobil naslednje tri tekme ter se tako uvrstil med najboljše štiri.

Leta 2018 je Dončić z madridskim Realom postal prvak evrolige. FOTO: Reuters

Pri reviji so ga vprašali so ga tudi, v katerih dvoranah so ga imeli navijači najmanj radi. »Verjetno jih je bilo veliko,« je odgovoril, po kratkem premoru pa dodal: »Barcelona. Rivali.«