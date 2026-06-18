Dončić razkril, s kom bi igral ena na ena

Slovenski zvezdnik Luka Dončić se je zadnje dni mudil v Madridu, kjer je potekal prvi dogodek sponzorske turneje znamke Jordan, poimenovane The One. Ljubljančan se je v španski prestolnici udeležil turnirja mladih košarkarjev v igri ena na ena, kjer se mu je pridružil španski košarkar Sergio Llull, na koncu pa je Dončić zmagovalcem predal nagrado.

Obiskal je trgovino s košarkarsko opremo Basketball Emotion, kjer se je družil z navijači in ustvarjalci spletnih vsebin. Posnel je tudi intervju s španskim košarkarskim kanalom Drafteados in odgovarjal na vprašanja občinstva.

Tako so ga vprašali tudi, s kom bi najraje igral tekmo ena na ena. Sedemindvajsetletnik je odgovoril brez obotavljanja. »Michael Jordan, to je preprost odgovor,« je dejal Dončić. »Bil je neverjeten igralec in zelo rad bi igral proti njemu.«

Naslednja postaja turneje bo Ljubljana, kjer bo v soboto na Pogačarjevem trgu potekal turnir v igri ena na ena, ki se ga bo udeležil tudi Dončić. Sponzorsko turnejo bo dan kasneje sklenil v Beogradu.