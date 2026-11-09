Dončić razmišlja o Atlanti, koš je kot nor polnil Austin Reaves

Tudi brez prvega strelca lige NBA se zmagoviti niz Los Angeles Lakers nadaljuje, zdaj traja že pet tekem. Ob odsotnosti Luke Dončića, ki je zaradi zategnjenosti v križu izpustil drugo tekmo sezone, je glavno vlogo prevzel Austin Reaves. V Detroitu je dosegel 43 točk, največ v tej sezoni, in Jezernike popeljal do zmage s 121:116. Po petem zaporednem uspehu imajo na računu devet zmag in dva poraza.

Reaves je proti obrambi, ki je bila pred tekmo statistično najboljša v ligi, zadel 14 od 27 metov iz igre, štiri od šestih trojk in vseh enajst prostih metov. Ob eni od trojk v tretji četrtini se je spomnil tudi na odsotnega soigralca. Stopil je nazaj, vrgel in žogo s pomočjo table spravil skozi obroč. »Iskreno, ko sem stopil nazaj in vrgel, sem si rekel: 'Takšno sranje bi metal Luka,'« je opisal poskus, po katerem je tudi sam nejeverno skomignil z rameni: »Nisem ciljal table. Šla je skozi obroč, v statistiki pa je videti enako.«

Austin Reaves je priznal: Tokrat sem imel tudi veliko sreče. Foto Gregory Shamus/AFP

Lakers so že prvo četrtino dobili z 38:14, pri čemer je Quentin Grimes dosegel deset od svojih dvanajstih točk. Toda Detroit je postopoma zmanjšal zaostanek in se v zadnji četrtini, ko je Reaves počival na klopi, približal na 89:90. J.J. Redick kljub izgubljanju prednosti svojega najboljšega strelca večera ni nemudoma poslal nazaj na parket. Pred menjavo je Reaves odigral že 28 od uvodnih 33 minut.

»Igralcem moraš dovoliti, da se prebijejo skozi težave. Tudi zvezdnikom moraš omogočiti počitek. Če se začneš med tekmo pretirano odzivati in ponavljati, da moraš nekoga takoj vrniti v igro, nastane kaos. Igralcem poskušamo zagotoviti stalnost,« je pojasnil Redick.

S klopi sta po 17 točk prispevala Collin Sexton in Ziaire Williams, Walker Kessler pa je dvanajstim točkam dodal 16 skokov in tri blokade. Sexton je po tekmi poudaril, kako velika je vrzel ob odsotnosti Dončića, ki v tej sezoni dosega kar 40,1 točke na tekmo.

»Ko manjka nekdo s povprečjem 40 točk, morajo drugi stopiti v ospredje. Zapolniti moraš njegovo mesto in prispevati k zmagi. Mislim, da smo to nocoj naredili, Austin pa je stopil v njegove čevlje.«

Los Angeles je dobil obe dosedanji tekmi brez slovenskega zvezdnika. Dončić je obakrat manjkal zaradi zategnjenosti v križu in obakrat ob razporedu s tekmama v zaporednih dneh. Jezerniki bodo gostovanje nadaljevali v Atlanti, Redick pa je po tekmi potrdil, da ne gre za kaj hujšega in da je bila tudi tokratna odsotnost preventivne narave.

Liga NBA:

Chicago – Philadelphia 121:127

Buzelis in Giddey po 19; Brown 29, Maxey 27, James 22.

Detroit – LA Lakers 116:121

Jenkins 31, Huerter 24; Reaves 43, Sexton in Williams po 17. Dončić ni igral zaradi težav s križem.

Minnesota – Utah 115:100

Dosunmu 26, Ball 24; Peterson 26, George 19.

Dallas – Brooklyn 130:93

Flagg 25, Irving 21, Gafford 18; Porter ml. 19, Traoré 14.

Milwaukee – Boston 97:117

Kuzma 27, Burries in Herro po 13; George 27, Tatum 21.

LA Clippers – New Orleans 139:123

Garland 24, Lopez 20; Murphy 26, Williamson in Fears po 25.

Sacramento – Miami 108:114

Acuff ml. 32; Antetokounmpo 29, Thompson 23, Adebayo 18.