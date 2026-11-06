Dončić s francoskim velikanom tekmuje, komu bo uspelo nemogoče

Slovenski zvezdnik se še naprej poigrava s konkurenco, Los Angeles pa zmaguje. Predstava sezone je zdaj last Victorja Wembanyame.
Galerija
Odlična telesna pripravljenost se Luki Dončiću pozna, ritem brez težav vzdržuje 35 minut, kolikor igra na tekmo. Foto Ed Szczepanski/Reuters
Zmagoviti niz košarkarjev moštva Los Angeles Lakers v ligi NBA se nadaljuje, zadnji v vrsti nemočnih »žrtev« Luke Dončića & Co. so bili kalifornijski tekmeci iz Sacramenta, ki so korak z veliko bolj slovito in odlikovano franšizo držali le do izbruha Ljubljančana v drugi četrtini. S sedmimi zmagami in le dvema porazoma Jezerniki gledajo v hrbet le Portlandu in Philadelphii, kar pa ne velja za Dončića, ki je s tretjo zaporedno tekmo z vsaj 40 točkami potrdil status najboljšega posameznika na uvodu v sezono.
Proti skromnemu Sacramentu je Los Angeles za sedmo zmago sezone (116:103) pokazal, da ima v kadru dovolj širine za uspeh tudi, ko ne igrajo v vrhunskem ritmu. Ko se je v drugi četrtini Dončić ogrel in začel zadevati trojke z vseh strani (tekmo je končal s šestimi zadetimi ob ...
Komentarji