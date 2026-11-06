Dončić s francoskim velikanom tekmuje, komu bo uspelo nemogoče

Zmagoviti niz košarkarjev moštva Los Angeles Lakers v ligi NBA se nadaljuje, zadnji v vrsti nemočnih »žrtev« Luke Dončića & Co. so bili kalifornijski tekmeci iz Sacramenta, ki so korak z veliko bolj slovito in odlikovano franšizo držali le do izbruha Ljubljančana v drugi četrtini. S sedmimi zmagami in le dvema porazoma Jezerniki gledajo v hrbet le Portlandu in Philadelphii, kar pa ne velja za Dončića, ki je s tretjo zaporedno tekmo z vsaj 40 točkami potrdil status najboljšega posameznika na uvodu v sezono. Proti skromnemu Sacramentu je Los Angeles za sedmo zmago sezone (116:103) pokazal, da ima v kadru dovolj širine za uspeh tudi, ko ne igrajo v vrhunskem ritmu. Ko se je v drugi četrtini Dončić ogrel in začel zadevati trojke z vseh strani (tekmo je končal s šestimi zadetimi ob ...