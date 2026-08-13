Dončić se je odzval na prodajo: V zadnjih letih sem se navadil na spremembe

Slovenski košarkar Luka Dončić je v zadnjih 18 mesecih doživel veliko sprememb. Februarja lani so ga Dallas Mavericks v okviru menjave poslali k Los Angeles Lakers, ki so junija lani prvič zamenjali lastnike in nato včeraj še drugič. Mark Walter je namreč kalifornijsko franšizo za okoli 12 milijard dolarjev prodal Bobu Igerju in Joshui Kushnerju. Novim lastnikom je dobrodošlico izrekel tudi slovenski as.

»Biti član Lakers mi pomeni vse in veselim se vrnitve na igrišče ter osvojitve naslova prvaka za Los Angeles,« je Dončić zapisal na družbenih omrežjih. »V zadnjih nekaj letih sem se navadil na velike spremembe, vendar vem, da ne glede na vse potencial te legendarne franšize nima meja. Veselim se srečanja z Joshem in Bobom, da se bomo lahko skupaj lotili gradnje nekaj posebnega v Los Angelesu.«

Bob Iger je nekdanji izvršni direktor podjetja Disney, Joshua Kushner pa je ustanovitelj in izvršni direktor družbe za tvegani kapital Thrive Capital. Joshua je tudi brat Jareda Kushnerja, ki je poročen s hčerko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Ivanko Trump.

»Kot dolgoletna navijača lige NBA sva globoko počaščena, da sva dobila priložnost postati lastnika Los Angeles Lakers, ene izmed najbolj ikoničnih športnih franšiz na svetu,« je novi lastniški dvojec sporočil v izjavi za ameriško medijsko hišo ESPN. »Imava ogromno spoštovanje do vodstva in vizije Jerryja in Jeanie Buss. Naša dolgoročna zaveza je, da bova gradila na teh temeljih, tekmovala na najvišji ravni ter služila tej izjemni ekipi, njenim navijačem in mestu Los Angeles.«

Jeanie Buss ostaja guvenerka

Ko je Walter sklenil dogovor glede nakupa Jezernikov od družine Buss, so se dogovorili tudi, da bo Jeanie Buss ostala guvernerka moštva. Ta dogovor bodo spoštovali tudi novi lastniki, je za California Post zatrdil Iger. »Imamo ogromno spoštovanja in hvaležnosti do Jeanie, njenega očeta in tega, kar sta prispevala tej franšizi,« je povedal Iger. »In trdno nameravamo spoštovati sporazum, ki sta ga sklenila Mark in Jeanie. Če se bodo razmere spremenile, se bodo spremenile, vendar v to stopamo z ogromnim spoštovanjem in hvaležnostjo do nje kot osebe in tega, kar predstavlja v organizaciji.«