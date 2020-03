Dončić se je tolkel po glavi, ker je zgrešil s polovice igrišča

Goran Dragić je bil v drugem polčasu uganka za obrambo Milwaukeeja. FOTO: USA Today Sports



Z Dončićem, a brez Porzingisa

Slovenski derbi v ligi NBA je bil očitno prelomnica za košarkarje Miamija. Potem ko jejavno potožil, da mora njegovo moštvo nujno nekaj spremeniti, se je zganilo in nanizalo tri zmage. Po Dallasu in Brooklynu je Vročica ugnala še Milwaukee s 105:89, vodilno zasedbo lige NBA. Slabše je šlo v tem času od rok Dallasu, čeprav se jevrnil na igrišče po tekmi počitka, je v Chicagu doživel drugi poraz v zadnjih treh tekmah (107:109).Dragić je bil s 15 točkami, 4 skoki in 4 asistencami med najzaslužnejšimi, da je Miami edino moštvo, ki se lahko v tej sezoni pohvali z dvema zmagama nad Milwaukeejem. Dosegel je dve točki več kot tretji najboljši strelec prvenstva, ki proti čvrsti floridski obrambi nikakor ni mogel uveljaviti svoje prepoznavne atletske igre. Za Ljubljančana se tekma resda ni začela najbolje. Do polčasa je zgrešil vseh pet metov, a zato stopil v ospredje v nadaljevanju in poskrbel, da je Vročica izboljšala svoj izkupiček na 39 zmag in 22 porazov. Milwaukee je medtem doživel šele deveti poraz v 61 nastopih.»Verjetno ne bi mogel igrati slabše, kot sem v prvem polčasu. Vedel pa sem, da ne morem nadaljevati v takšnem slogu. Dočakal sem tudi svoje trenutke, saj vem, da mi soigralci zaupajo in dajejo možnost, da sem, kar znam biti,« je po tekmi poudaril Dragić, ki je bil še posebej zadovoljen z moštveno igro v obrambi. Najučinkovitejše moštvo v ligi NBA, ki v povprečju dosega 119,1 točke, je v Miamiju zmoglo le 89 točk, najmanj v vsej sezoni.»Igra v obrambi je za nas zelo pomembna, še bolj pa bo, ko se bo začela končnica prvenstva. Na prejšnjih tekmah nismo blesteli v obrambi, zato je naš tokratni dosežek nekaj posebnega, saj je Milwaukee zares dobra ekipa. Smo prava družina, radi igramo skupaj, kar se vidi na parketu. Vsi podajamo, vsi garamo, vsi smo vključeni v igro,« je pojasnil Dragić.Dallas je ob koncu turneje s štirimi zaporednimi tekmami v gosteh nastopil oslabljen, brez dveh članov začetne peterke. Branilecje manjkal zaradi težav s hrbtom, centru, ki se je dan prej izkazal z 38 točkami, 13 skoki in 5 blokadami ob gladki zmagi v Minneapolisu, pa je trener Rick Carlisle še enkrat namenil počitek, ko je moralo moštvo odigrati dve tekmi v dveh večerih. Njuna odsotnost se je poznala, čeprav tudi Chicago ni mogel računati na dva pomembna aduta. Zasedba, ki je dosegla šele drugo zmago v zadnjih 12 tekmah, je pogrešala prva strelca moštvainDallasov branilecje s 26 točkami zapolnil del vrzeli, prav tako srbski center(14 točk in 12 skokov). Luka Dončić je prispeval 23 točk, 4 skokov in 9 asistenc, a predvsem pri metih za tri točke (1:8) ni mogel prikriti, da ga še vedno muči načeti palec na levi roki. »Nekaj časa bom še potreboval, da se bo poškodba zacelila, vendar se stanje izboljšuje,« je potrdil po tem, ko je v zadnji sekundi zgrešil še met s polovice igrišča, ki bi lahko rešil njegovo moštvo. »Takšne mete redno vadim, zato sem jezen nase, ker sem zgrešil. Vcepil sem si v glavo, da bi moral zadeti.«