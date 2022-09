Dončić se opravičuje: Igral sem grozno in pustil na cedilu vso državo

»Verjetno nisem bil stoodstoten. Prejel sem injekcijo v tretji četrtini, veliko sem prestal na tem eurobasketu, a to ni opravičilo. Odigral sem grozno tekmo, na cedilu sem pustil ekipo in vso državo, ki nas je podpirala. To je na meni, moral se bom potruditi, da bom še boljši,« je na novinarski konferenci po porazu s Poljsko (87:90) povedal Luka Dončić.

Dodal je, da je naredil »veliko neumnih napak«, hitro pa mu je v bran stopil selektor Aleksander Sekulić: »Ne moremo kriviti enega, mislim, da smo kot ekipa preslabo odigrali prvi polčas. To je razlog za poraz, ne pa en igralec. Videti je bilo, kot da želimo z napadom zmagati tekmo, nato se je naša obramba še poslabšala in Poljaki so začutili priložnost. Odigrali so fantastično prvo četrtino in zadevali skoraj vse mete, tudi tiste težke.«

Sekulić je dodal: »Moram izpostaviti ta drugi polčas, če že vseskozi govorimo o slabih stvareh. Tretja četrtina je bila res fantastična, na nek način smo se morda malce sprostili, ko smo povedli, kar so nato Poljaki spet s pridom izkoristili. Da so bila nihanja v naši igri? Ne vem, o čem govorite, v najtežji skupini smo končali na prvem mestu. Nihanja v igri pa ima vsaka ekipa, to je turnirski sistem, ko ni veliko časa za počitek in analizo.«

Glede svoje prihodnosti na klopi reprezentance je dodal, da bo odločitev sprejeta po temeljiti analizi celotnega prvenstva, medtem ko je Dončić, če bo le zdrav in če se bo Slovenija uvrstila na SP 2023, obljubil tudi naskok na kolajno na mundialu.

»Poraz je boleč, saj nas bi zmaga proti Poljski že popeljala v boj za medalje. Vedno, ko bom zdrav, bom igral za svojo domovino. Upam, da naslednjič na svetovnem prvenstvu, če se bomo tja seveda uvrstili,« je STA citirala Dončića.