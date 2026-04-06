  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Luka ne izbira sredstev, za vrnitev na igrišča bo naredil vse. FOTO: Reuters
Galerija
Luka ne izbira sredstev, za vrnitev na igrišča bo naredil vse. FOTO: Reuters
Nejc Grilc
6. 4. 2026 | 08:44
6. 4. 2026 | 08:47
1:58
A+A-

Ko igralcem čas teče v grlo, je na mizi prav vse. Luka Dončić se je, podobno kot pred leti Kobe Bryant in že večkrat v karieri LeBron James, odločil za agresivno terapijo poškodovane stegenske mišice v Evropi. Luka je že dopotoval nazaj na staro celino, predvidoma v Nemčiji ali Švici naj bi pri specialistih za delo z matičnimi celicami prestal terapije, ki so v Združenih državah Amerike prepovedane. Čas okrevanja lahko prepolovijo, Luka bi bil tako lahko nared za prvi krog končnice.

image_alt
Še en udarec za Lakers, ki Dončića postavlja pred veliko dilemo

Točne lokacije zdravljenja njegov agent Bill Duffy ni razkril, strokovnjaki za športne poškodbe pa izpostavljajo klinike v Švici in Nemčiji, kjer zelo učinkovito uporabljajo terapije z matičnimi celicami. S pomočjo ultrazvoka kombinacijo matični celic vbrizgajo neposredno v načeti del mišice in tako močno pospešijo rast in zdravljenje, čas okrevanja bi se s 4-6 tednov lahko prepolovil na tri, v najboljšem primeru na dva tedna.

LeBron James se je za podoben pristop odločil marca 2023, ko je v Nemčijo odšel na terapijo z obogateno plazmo, da bi pospešil okrevanje po poškodbi desnega stopala.

Dr. Jesse Morse je na omrežju X še dodal, da bi okrevanje lahko pospešili tudi s terapevtsko izmenjavo plazme (TPE) in nanopeptidi, za terapijo z njimi so specializirani v Švici. V ZDA so prepovedani, a če jih Dončić uspešno spravi iz sistema, preden se vrne na igrišče, bi se izognil težavam z vodstvom lige.

Luka DončićpoškodbaNBAŠvicamatične celice

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

V ruskem napadu na Odeso tri žrtve, med njimi tudi otrok

Rusija je ponoči napadla tudi kijevsko regijo, od koder so iz Slavutiča poročali o izpadu elektrike potem, ko so droni zadeli energetsko infrastrukturo.
6. 4. 2026 | 10:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Naziv svetovno mesto dreves

Maribor znova med mesti z vzorno skrbjo za drevje

Naziv mesto dreves potrjuje dolgoročno upravljanje drevja, ob tem pa mesto nadaljuje obsežne zasaditve in vključuje skupnost
6. 4. 2026 | 10:14
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tatvina

Na območju Šiške prijeli osumljenca, ki je vlomil v avtosalon

V enem izmed avtosalonov na območju Šiške je osumljenec, domnevno državljan Hrvaške, z razbijanjem stekel vstopil v objekt in odtujil več sto evrov gotovine.
6. 4. 2026 | 09:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Dr. Vesna V. Godina

Če želi TV Slovenija početi to, naj jo financira cerkev, ne pa državljani

Na TV Slovenija ne razumejo ene temeljnih logik zahodnih demokratičnih ureditev, in sicer ločitve cerkve od države.
Vesna V. Godina 6. 4. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tatvina

Na območju Šiške prijeli osumljenca, ki je vlomil v avtosalon

V enem izmed avtosalonov na območju Šiške je osumljenec, domnevno državljan Hrvaške, z razbijanjem stekel vstopil v objekt in odtujil več sto evrov gotovine.
6. 4. 2026 | 09:24
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Dr. Vesna V. Godina

Če želi TV Slovenija početi to, naj jo financira cerkev, ne pa državljani

Na TV Slovenija ne razumejo ene temeljnih logik zahodnih demokratičnih ureditev, in sicer ločitve cerkve od države.
Vesna V. Godina 6. 4. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo