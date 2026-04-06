Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Ko igralcem čas teče v grlo, je na mizi prav vse. Luka Dončić se je, podobno kot pred leti Kobe Bryant in že večkrat v karieri LeBron James, odločil za agresivno terapijo poškodovane stegenske mišice v Evropi. Luka je že dopotoval nazaj na staro celino, predvidoma v Nemčiji ali Švici naj bi pri specialistih za delo z matičnimi celicami prestal terapije, ki so v Združenih državah Amerike prepovedane. Čas okrevanja lahko prepolovijo, Luka bi bil tako lahko nared za prvi krog končnice.

Točne lokacije zdravljenja njegov agent Bill Duffy ni razkril, strokovnjaki za športne poškodbe pa izpostavljajo klinike v Švici in Nemčiji, kjer zelo učinkovito uporabljajo terapije z matičnimi celicami. S pomočjo ultrazvoka kombinacijo matični celic vbrizgajo neposredno v načeti del mišice in tako močno pospešijo rast in zdravljenje, čas okrevanja bi se s 4-6 tednov lahko prepolovil na tri, v najboljšem primeru na dva tedna.

LeBron James se je za podoben pristop odločil marca 2023, ko je v Nemčijo odšel na terapijo z obogateno plazmo, da bi pospešil okrevanje po poškodbi desnega stopala.

Dr. Jesse Morse je na omrežju X še dodal, da bi okrevanje lahko pospešili tudi s terapevtsko izmenjavo plazme (TPE) in nanopeptidi, za terapijo z njimi so specializirani v Švici. V ZDA so prepovedani, a če jih Dončić uspešno spravi iz sistema, preden se vrne na igrišče, bi se izognil težavam z vodstvom lige.