Dončić spet v pogonu, prvi tekmec Houston

Orlando

James Harden je eden glavnih zvezdnikov lige NBA. USA Today Sports

Harden kralj strelcev

- Drugi dan nadaljevanja rednega dela lige NBA se bo na parket prvič po 12. marcu podal slovenski košarkarski as. Tekmec bo Houston, s katerim se bo Dallas srečal tretjič v sezoni.Doslej sta si ekipi razdelili zmagi. Tekma se bo začela ob 3. uri zjutraj po slovenskem času.Dončić ima dobre spomine na moštvo, v katerem je glavni zvezdnik. Novembra lani je Ljubljančan dosegel 41 točk, 10 podaj in 6 skokov za zmago s 137:123. Februarja so bile Rakete boljše s 128:121, Dončić pa ni igral zaradi poškodbe gležnja. Oboji imajo 40 zmag.Harden je najboljši strelec lige s povprečjem 34,4 točke na tekmo. Dončić je dosegal po 28,7 točke, 9,3 skoka in 8,7 podaje.Miamise bo v soboto ob 19. uri pomeril z Denverjem. Zaradi pandemije koronavirusa bodo vse tekme do konca sezone v Orlandu na Floridi.Dvaindvajset ekip bo odigralo po osem tekem do 14. avgusta v kompleksu ESPN Wide World of Sports v resortu Walt Disney. Tekme se bodo zaključile 14. avgusta. Končnica se bo začela 17. avgusta.