Dončić stopil v družbo Wilta Chamberlaina in navdušil z odzivom

Če košarkar stopi v klub, v katerem je le Wilt Chamberlain, je v zares izbrani družbi. Eden najboljših strelcev vseh časov v ligi NBA je bil stroj za doseganje košev, še vedno je Wilt edini, ki je na tekmi dosegel 100 točk, zdaj pa se mu je Luka Dončić pridružil pri še enem mejniku.

Ob vrnitvi na parket po poškodbi je Memphisu koš napolnil s 44 točkami in tako še na tretji tekmi sezone dosegel vsaj 40 točk. To je doslej v ligi uspelo le Chamberlainu in to dvakrat: leta 1961 je začel s petimi zaporednimi tekmami z vsaj 40 točkami, leto kasneje jih je nanizal sedem.

Ko je Luka izvedel, da je zdaj v družbi Wilta, se je odzval le z osuplim: »Jezus!« in navdušil ameriško sedmo silo. Tudi za mlajšo generacijo legendarni košarkar iz 60. let prejšnjega stoletja nosi velik pomen, še bolj pomembne kot individualni dosežki pa so zmage. »Počutil sem se dobro, če zmagamo, je vse skupaj še toliko lepše. Ne razmišljam o točkah, pomembno je le, da ekipa zmaga in če začutim, da potrebujemo točke, jih poskušam doseči,« je še dejal Dončić.

Lakers so po uvodnem porazu proti Golden State Warriors dobili štiri od naslednjih petih tekem in prebrodili prvo krizo s poškodbami v sezoni. V noči na ponedeljek (3.30) gostijo Miami, ki je pod vodstvom najboljšega trenerja v ligi Erica Spoelstre vedno zahteven tekmec.