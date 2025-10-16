Dončić: Tudi mene je presenetilo

V Los Angelesu so težko pričakovali prvo tekmo Luke Dončića v novi podobi, o kateri so poslušali celo poletje. Prišla je nekoliko kasneje od pričakovanj, ker bo zaradi poškodbe še nekaj časa manjkal LeBron James, so tudi Dončiću namenili bolj zadržan vstop v priprave na novo sezono. Zvezdnika sta si namreč želela ustvariti kemijo na parketu, na to bosta morala vsaj še kakšen mesec počakati, Dončić pa je zato šele teden dni pred začetkom rednega dela sezone prvič zaigral.

Poraz proti Phoenixu niti ni bil pomemben, so pa bili ameriški mediji navdušeni nad hitrim gibanjem, ki ga je Luka kazal v prvih letih v ligi NBA in tudi poleti na eurobasketu. »Tudi mene je presenetilo, da mi je šlo tako dobro, ponavadi sem malo zarjavel po daljšem premoru in potrebujem nekaj tekem, da pridem v ritem. Bilo je zabavno spet biti na parketu, zdaj bo šlo počasi zares,« je povedal po tekmi s Phoenixom.

Tekmo z Dallasom je izpustil. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

Zakaj se je odločil zanjo in ne za dvoboj z Dallasom danes zjutraj po slovenskem času, Dončić ni razkril, o LeBronu Jamesu pa je govoril takole: »Seveda nam bo manjkal, je izvrsten igralec, brez njega je naš sistem igre povsem drugačen. Upam, da bo kmalu nazaj, do takrat pa moramo vsi skupaj stopiti naprej, tudi jaz bom moral prevzeti še večje breme.« Po napovedih iz strokovnega štaba bo Luka odigral tudi zadnjo pripravljalno tekmo s Sacramentom v soboto zjutraj, v sredo zjutraj proti Golden Statu pa Jezerniki začenjajo novo sezono.

Po tekmi z Dallasom je završalo tudi zaradi novice, da naj bi bil Jaxson Hayes naslednji center slovenske reprezentance. Z Lukom se na parketu dobro ujameta, odlično izkorišča njegove podaje nad obroč, po drugi strani pa je v končnici zaradi pomanjkanja kakovosti obsedel na klopi kljub dejstvu, da je trener J.J. Redick krvavo potreboval nekaj kakovostnih minut s strani rezervistov.