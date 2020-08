Dončić tudi v drugi sezoni nominiran

Orlando - V ligi NBA so obelodanili seznam kandidatov za letna priznanja. Slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki navdušuje v dresu Dallasa, kandidira za igralca, ki je najbolj napredoval.



Ob njem sta kandidata še Brandon Ingram (New Orleans) in soigralec Gorana Dragića pri Miamiju Bam Adebayo.



Za najkoristnejšega igralca lige kandirajo Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), James Harden (Houston) in LeBron James (Los Angeles Lakers), za novinca leta Ja Morant (Memphis), Kendrick Nunn (Miami) in Zion Williamson (New Orleans), za najboljšega obrambnega pa igralca Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis (Los Angeles Lakers) in Rudy Gobert (Utah).



Za šestega igralca so kandidati Montrezl Harrell (LA Clippers), Dennis Schröder (Oklahoma City) in Lou Williams (LA Clippers), za trenerja leta pa Mike Budenholzer (Milwaukee), Billy Donovan (Oklahoma City) in Nick Nurse (Toronto).



Dončić bo danes ponoči z Dallasom igral proti Houstonu.