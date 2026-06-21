Dončić tudi v Stožicah osupnil s cestno raketo s 1000 konji (FOTO)

Nikakršna skrivnost ni, da ima Luka Dončić rad avtomobile že od otroštva. Košarka ostaja na prvem mestu, a so ji avtomobili, tako hitri kot starinski, veliki ali na kateri drug način posebni, tesno za petami. Zvezdnik Los Angeles Lakers je v Stožice na Jordanov turnir ob predstavitvi njegove nove linije košarkarskih superg prišel z avtomobilom Brabus Rocket 1000, predelano različico modela Mercedes AMG GT 63 S E Performance.

Gre za avtomobil, ki ga je Brabus (prestižna podznamka Mercedesa) izdelal v le 25 primerkih. Ime Rocket 1000 ni naključno. Hibridni pogonski sklop razvije 1000 konjskih moči, največji navor znaša 1820 njutonmetrov, pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro pa traja le 2,6 sekunde. Največja hitrost je elektronsko omejena na 316 kilometrov na uro.

Brabus Rocket 1000 poskrbi, da nikjer ne ostane neopažen. FOTO: Leon Vidic

Dončić je priznal, da ga pri avtomobilu, s katerim je največkrat opažen v Sloveniji, navdušuje všeč praktično vse. Posebej je izpostavil videz, notranjost s črnim usnjem, alkantaro, karbonskimi dodatki ter rdečimi poudarki, pa tudi občutek med vožnjo. Brabus Rocket 1000 je zasnovan kot štirivratni avtomobil, a po zmogljivostih spada med najmočnejše cestne predelave nemškega podjetja.

Ljubljančan je znan kot velik avtomobilski navdušenec. Njegova zbirka v ZDA vključuje sodobne športne avtomobile, predelane modele in klasične avtomobile. Kot svoj prvi avtomobil je omenjal zastavo 750, priljubljenega fička, kar dobro pokaže razpon njegovega zanimanja: od majhnega jugoslovanskega klasika do skoraj tisočkonjske cestne rakete.

Dončić ima zelo rad svojo zbirko avtomobilov. FOTO: Leon Vidic

Med bolj prepoznavnimi avtomobili v njegovi zbirki je tudi predelani chevrolet camaro iz leta 1968, znan kot Midnight Racer, ki je bil ovit v rožnato in vijoličasto podobo po navdihu športnih copat Luka 3. Brabus Rocket 1000 pa je trenutno eden najbolj ekskluzivnih primerkov v njegovi garaži. Morda pa tudi ne, kaj vse je v njej, Luka nikoli ni v celoti razkril.