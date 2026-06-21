  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Dončić tudi v Stožicah osupnil s cestno raketo s 1000 konji (FOTO)

Luka Dončić se je na sponzorski dogodek v Stožice pripeljal z avtomobilom Brabus Rocket, ki ima kar 1000 konjev.
Luka Dončić je navdušil tudi z avtomobilom. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Luka Dončić je navdušil tudi z avtomobilom. FOTO: Leon Vidic
N. Gr.
21. 6. 2026 | 10:05
21. 6. 2026 | 10:05
2:38
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nikakršna skrivnost ni, da ima Luka Dončić rad avtomobile že od otroštva. Košarka ostaja na prvem mestu, a so ji avtomobili, tako hitri kot starinski, veliki ali na kateri drug način posebni, tesno za petami. Zvezdnik Los Angeles Lakers je v Stožice na Jordanov turnir ob predstavitvi njegove nove linije košarkarskih superg prišel z avtomobilom Brabus Rocket 1000, predelano različico modela Mercedes AMG GT 63 S E Performance.

image_alt
Luka Dončić je vodstvu LA Lakers poslal jasno sporočilo in opozorilo

Gre za avtomobil, ki ga je Brabus (prestižna podznamka Mercedesa) izdelal v le 25 primerkih. Ime Rocket 1000 ni naključno. Hibridni pogonski sklop razvije 1000 konjskih moči, največji navor znaša 1820 njutonmetrov, pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro pa traja le 2,6 sekunde. Največja hitrost je elektronsko omejena na 316 kilometrov na uro.

Brabus Rocket 1000 poskrbi, da nikjer ne ostane neopažen. FOTO: Leon Vidic
Brabus Rocket 1000 poskrbi, da nikjer ne ostane neopažen. FOTO: Leon Vidic

Dončić je priznal, da ga pri avtomobilu, s katerim je največkrat opažen v Sloveniji, navdušuje všeč praktično vse. Posebej je izpostavil videz, notranjost s črnim usnjem, alkantaro, karbonskimi dodatki ter rdečimi poudarki, pa tudi občutek med vožnjo. Brabus Rocket 1000 je zasnovan kot štirivratni avtomobil, a po zmogljivostih spada med najmočnejše cestne predelave nemškega podjetja.

Ljubljančan je znan kot velik avtomobilski navdušenec. Njegova zbirka v ZDA vključuje sodobne športne avtomobile, predelane modele in klasične avtomobile. Kot svoj prvi avtomobil je omenjal zastavo 750, priljubljenega fička, kar dobro pokaže razpon njegovega zanimanja: od majhnega jugoslovanskega klasika do skoraj tisočkonjske cestne rakete.

Dončić ima zelo rad svojo zbirko avtomobilov. FOTO: Leon Vidic
Dončić ima zelo rad svojo zbirko avtomobilov. FOTO: Leon Vidic

Med bolj prepoznavnimi avtomobili v njegovi zbirki je tudi predelani chevrolet camaro iz leta 1968, znan kot Midnight Racer, ki je bil ovit v rožnato in vijoličasto podobo po navdihu športnih copat Luka 3. Brabus Rocket 1000 pa je trenutno eden najbolj ekskluzivnih primerkov v njegovi garaži. Morda pa tudi ne, kaj vse je v njej, Luka nikoli ni v celoti razkril.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić v Stožicah navdušil otroke in zaupal, v čem zdaj še posebej uživa

Slovenski košarkarski zvezdnik je na ljubljanskem turnirju The One v sklopu evropske turneje znamke Jordan ponovil, da poleti ne bo igral za reprezentanco.
20. 6. 2026 | 16:01
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Derbi v Los Angelesu

Zmaji letijo tudi na krilih podpore zvezdnika lige NBA

Na svetovnem prvenstvu danes posebno zanimanje privablja tekma v Los Angelesu med Švico ter Bosno in Hercegovino.
Siniša Uroševič 18. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Zločin

Tudi Dončić med žrtvami, priprli osumljenca več vlomov v hiše zvezdnikov

V Argentini je policija aretirala dva čilska državljana, osumljena sodelovanja v kriminalni združbi, ki je organizirala vlome v domove zvezdnikov.
28. 5. 2026 | 08:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Odraščanje Luke Dončića

Luka Dončić: od fanta do moža

Slovenska košarkarska reprezentanca bo poleti prvič igrala brez Luke Dončića. Brez njega je uvrstitev na svetovno prvenstvo vprašljiva, z njim samoumevna.
Gorazd Nejedly 17. 5. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Gregor Golobič: »To so sekte«

Golobič je za N1 razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev.
20. 6. 2026 | 07:59
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Naliv v Ljubljani je zalil podvoze in povzročil prometni kaos

V pasu od Tržiča prek Ljubljane in osrednje Slovenije do Loškega Potoka je padlo 50 litrov dežja na kvadratni meter, letošnji rekord strel, skoraj 15 tisoč.
20. 6. 2026 | 17:16
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Vračanje v jugoslovanski kadrovski model

Nekateri delodajalci se zdaj vračajo k jugoslovanskemu modelu, ki smo ga pred desetletji že imeli. Gradijo, kupujejo ali najemajo stanovanja za svoje kadre.
Maja Grgič 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vitamini in minerali

Prehranski dodatki škodujejo: porast težav z jetri, ledvicami in prebavili

Dolgotrajno prekomerno uživanje vitamina B6 lahko povzroči poškodbe živcev, kombiniranje železa, kalcija in magnezija pa zmanjša njihovo absorpcijo.
20. 6. 2026 | 07:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Izobraževanje in trg dela

Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri v energetiki

86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

Napredovanja krepijo pripadnost in motivacijo, z zaposlovanjem zunanjih strokovnjakov pa podjetje hitro dobi želena znanja in nove izkušnje.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri

Kako energetika lovi mlade talente

Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Zdravje
Bolniške odsotnosti

Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Luka Dončićavtomobilizembrabus rocket 1000košarkašport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 21. 6. 2026 | 10:09
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Dončić tudi v Stožicah osupnil s cestno raketo s 1000 konji (FOTO)

Luka Dončić se je na sponzorski dogodek v Stožice pripeljal z avtomobilom Brabus Rocket, ki ima kar 1000 konjev.
21. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Nedelo
Vredno branja

Vozi me bus ...

Železniške in avtobusne postaje so si kljub razlikam slične povsod po svetu, povsod, se zdi, so pomanjšan svet.
Grega Kališnik 21. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Okolje
Vojna v Libanonu

V izraelskem napadu umrla znana okoljska aktivistka in zaščitnica želv

Mona Khalil je desetletja spremljala gnezdišča, dokumentirala morski živelj, se borila proti poselitvam obale, onesnaževanju in uničujočim ribolovnim praksam.
21. 6. 2026 | 09:49
Preberite več
Novice  |  Okolje
Neurje

Po neurju več sto odjemalcev brez elektrike, popoldne spet nevihte

Podobno vreme kot v soboto je pričakovati tudi danes.
21. 6. 2026 | 09:26
Preberite več
Nedelo
Vredno branja

Vozi me bus ...

Železniške in avtobusne postaje so si kljub razlikam slične povsod po svetu, povsod, se zdi, so pomanjšan svet.
Grega Kališnik 21. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Okolje
Vojna v Libanonu

V izraelskem napadu umrla znana okoljska aktivistka in zaščitnica želv

Mona Khalil je desetletja spremljala gnezdišča, dokumentirala morski živelj, se borila proti poselitvam obale, onesnaževanju in uničujočim ribolovnim praksam.
21. 6. 2026 | 09:49
Preberite več
Novice  |  Okolje
Neurje

Po neurju več sto odjemalcev brez elektrike, popoldne spet nevihte

Podobno vreme kot v soboto je pričakovati tudi danes.
21. 6. 2026 | 09:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo