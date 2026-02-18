Dončić uživa v ribolovu, soigralec se je znašel za zapahi

Košarkarji v ligi NBA uživajo v kratkem premoru pred nadaljevanjem sezone. V klubih so igralci dobili nekaj prostih dni, Luka Dončić jih je izkoristil za ribolov, njegov soigralec pod košem DeAndre Ayton pa je odšel domov na Bahame. Ko se je vračal v Los Angeles, so ga aretirali na letališču.

Kot je pojasnil Aytonov odvetnik, so ga policisti na letališču za nekaj časa pridržali zaradi manjše količine marihuane, ki naj bi se nahajala v eni od Aytonovih torb. Varnostni incident je trajal nekaj časa, preden so policisti po posredovanju odvetnika ugotovili, da torba vendarle ne pripada centru LA Lakers in izpustili so ga na prostost.

Krivulja forme DeAndreja Aytona strmo pada. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Marihuana je na Bahamih prepovedana, košarkarjev v ligi NBA pa na kanabinoide ne testirajo več, tako da Ayton v nobenem primeru ne bi imel težav z vodstvom lige. Po dobrem začetku sezone je forma nekdanjega prvega izbora na naboru močno padla in v Los Angelesu špekulirajo, da bi njegovo mesto v prvi peterki v zaključku sezone lahko zasedel novopečeni Slovenec Jaxson Hayes.