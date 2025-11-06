Dončić užival s soigralci, Redick pohvalil nepopustljivost

Los Angeles Lakers so slavili na napeti tekmi proti San Antonio Spurs, na kateri je bil v ospredju dvoboj med zvezdnikoma Luko Dončićem in Victorjem Wembanyamo. Slovenski košarkar je zbral 35 točk – iz igre je metal 9-27 –, trinajst podaj in devet skokov.

»San Antonio ima odlično ekipo. Do danes je izgubil le eno tekmo, zato nam ta zmaga veliko pomeni. Bili smo brez Reavesa in Jamesa, kar uspehu daje dodatno težo. Užitek je igrati s takimi soigralci. Borili so se do konca in dali vse od sebe,« je po tekmi povedal Dončić. Austin Reaves je manjkal zaradi bolečine v dimljah, zvezdnik LeBron James pa zaradi išijasa.

Dončićev napor je prepoznal tudi trener J.J. Redick. »Beseda, ki najbolje opisuje današnje dogajanje Luke in celotne ekipe na parketu, je nepopustljivost. Čeprav Luka ni imel ravno najboljšega strelskega večera, je ostal zbran do konca. Ni se ukvarjal z delom sodnikom, temveč je energijo usmeril v soigralce in naslednji napad. Če na igrišču ni Austina ali LeBrona, soigralci stavijo nanj in danes jim je dostavil zmago. Dokazal je, da je izkušen in odrasel,« je Dončića pohvalil 41-letni trener.

Na tekmi so sodniki dosodili 66 osebnih napak, košarkarji pa so s črte za proste mete vrgli 84 metov. »Bilo je veliko žvižgov,« je povedal Dončić, ki je večji del zadnje četrtine igral s petimi osebnimi napakami. »Zmagali smo na tekmi, zato mi je to všeč. Velikokrat prekinja tekmo, verjetno pa za navijače to ni najboljše. Toda kot sem že rekel, na koncu tekme smo zmagali. To mi je všeč.« 21-letni Wembanyama je zaradi šestih osebnih napak predčasno zaključil s tekmo. Sicer je Francoz dosegel 19 točk in osem skokov ter je blestel v obrambi.

Naslednjo tekmo bodo Los Angeles Lakers igrali v nedeljo zjutraj (2.00) v Atlanti.