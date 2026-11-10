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Košarka

Dončić v Atlanti jasno in glasno pokazal, zakaj se ga ne bi smeli nikoli znebiti

Če je bil sprva vprašljiv nastop slovenskega asa, pa ni bilo prav nič vprašljivega pri njegovi igri.
FOTO: Dale Zanine/Reuters Connect
Galerija
FOTO: Dale Zanine/Reuters Connect
Luka Škoda
10. 11. 2026 | 07:03
10. 11. 2026 | 07:17
2:32
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Luka Dončić je ob povratku v Atlanto – mesto, ki ga je ob samem začetku njegove kariere zamenjalo – jasno dal vedeti, da je bila to ena največjih napak v zgodovini lige.   

Nastop slovenskega zvezdnika je bil zaradi težav s spodnjim delom hrbta sprva sicer vprašljiv. Ko pa se je slovenski as naposled pojavil na igrišču, ni bilo prav nič vprašljivega pri njegovi igri. Tekmo je končal s 32 točkami in popolni natančnosti pri prostih metih, temu je dodal še osem skokov, deset asistenc in in pet ukradenih žog.

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Ura Dončiću bije hitreje, kot se zdi, NBA ni liga za starce

Slovenski as je po desetih odigranih tekmah to sezono pri 393 točkah. Več jih je v vsej zgodovini po toliko tekmah dosegel le Wilt Chamberlain, in sicer v sezoni 1962/63 (529) in 1961/62 (496).

Dončiću je tokrat sicer manjkala pomoč Austina Reavesa, ki je tekmo odsedel zaradi bolezni, a sta svoje opravila Sandro Mamukelashvili s 23 točkami in Collin Sexton s 18 točkami. Pri domačih je 21 točk s klopi dosegel CJ McCollum, eno manj je dodal Nickeil Alexander-Walker.

Lakers so si proti Atlanti (7-5) v drugi četrtini priigrali 20 točk naskoka, a so, kot se je v tej sezoni pripetilo že večkrat, prednost izpustili iz rok. Hawks so se približali na vsega dve točki, a je ob koncu moštvo iz Los Angelesa pokazalo, zakaj letos sodi v sam vrh lige.

Lakers na zmagovitem pohodu doma in v gosteh 

Atlanta je prekinila niz štirih zaporednih zmag, Jezerniki so dobili še šesto tekmo zapored. Sedaj jih v seriji štirih gostovanj po zmagah proti Detroitu in Atlanti čakata še obračuna proti Milwaukeeju in Phoenixu. Prvi bo na sporedu v noči s srede na četrtek, drugi pa v nedeljo ob bolj evropsko prijazni uri (22.00).

Lakers so vodilni v ligi z desetimi zmagami in dvema porazoma, na zahodu jim sledijo San Antonio Spurs (9-2) in Oklahoma City Thunder (8-2), na vzhodu pa so na prvem mestu Philadelphia 76ers (9-2) pred Boston Celtics (8-2).

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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