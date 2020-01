Dončić v Chicago v vlogi kapetana zvezd?

Jason Kidd (desno) in Dirk Nowitzki (levo) sta edina Dallasova košarkarja, ki sta igrala v začetni peterki na tekmi All-Star NBA. FOTO: Reuters

Pred Dončićem le Kidd

Lani se jekljub ogromni podpori ljubiteljev košarke z vsega sveta za las izmuznil nastop na tekmi All-Star NBA. Letos bi se moral zgoditi pravi čudež, da ne bi postal član ene od začetnih peterk moštev, ki se bosta 16. februarja pomerili na spektaklu v Chicagu. Lahko pa se celo primeri, da bo že v svoji drugi sezoni pod ameriškimi obroči prejel največ glasov navijačev med košarkarji iz zahodne konference in da bo veliki dan pričakal v vlogi enega od dveh kapetanov, ki bosta porazdelila izbrane zvezdnike v dve selekciji.Po predzadnjem štetju glasov je slovenski as s 4.598.323 glasovi zaostajal za velezvezdnikom LA Lakersza 82.001 glas (na vzhodu je bil prviiz Milwaukeeja s 4.474.107), končne številke pa bodo prireditelji razkrili drevi v posebni televizijski oddaji, ki se bo začela ob 1. uri po slovenskem času.Podpora javnosti bo tvorila 50 odstotkov deleža, po 25 odstotkov bodo šteli še izidi ločenega glasovanja aktivnih košarkarjev lige NBA in medijev, ki so lani Dončiću priprli vrata tekme All-Star, saj je med navijači zaostal le za Jamesom. Mediji so mu namenili 6. mesto med visokimi košarkarji zahoda, še za odtenek slabše (8.) se je odrezal pri igralcih. Njegove upe pa so dokončno razblinili trenerji, ki so dopolnili seznam nastopajočih, tako da se je moral zadovoljiti z nastopom na tekmi vzhajajočih zvezd lige NBA in preizkušnji v košarkarskih veščinah.»Glasovanje sem spremljal z zanimanjem, saj mi veliko pomeni, da me ljubitelji košarke cenijo. Veliko mi pomeni sleherni glas. Letos je marsikaj drugače, kot je bilo lani, nisem pa prepričan, da bi lahko v zadnjem hipu skočil na prvo mesto v zahodni konferenci. LeBron je vendarle LeBron. V vsakem primeru pa je celotno dogajanje nekaj posebnega zame,« je zadovoljen Dončić, ki bi lahko obogatil tudi zgodovino moštva Dallas Mavericks. Iz njegovih vrst se je doslej le(leta 1996, v njegovi drugi sezoni v ligi NBA) neposredno uvrstil v začetno peterko za tekmo All-Star, za njim pa je nekaj podobnega dvakrat okusil(v letih 2007 in 2010), ki pa je obakrat vskočil v uvodno peterico namesto poškodovanega košarkarja.Slovensko košarko je na dosedanjih 68 tekmah vseh zvezd zastopal leleta 2018, ko je zapolnil vrzel po poškodbiPo drevišnji predstavitvi elitne deseterice lige NBA se bodo priprave na vikend All-Star odvijale po naslednjem sporedu:razglasitev preostalih udeležencev spektakla.porazdelitev košarkarjev v dve moštvi.69. tekma vseh zvezd.