Dončić v ekipi desetletja evrolige

Ljubljana - Košarkarska evroliga je izbirala najboljšo ekipo zadnjega desetletja, med najboljše košarkarje stare celine od leta 2010 do 2020 pa je uvrstila tudi slovenskega zvezdnika Luko Dončića. Evroliga je Ljubljančana kot tretjega izbrala v ekipo najboljših desetih igralcev zadnjega desetletja, kot zadnjega pa danes imenovala Grka Vassilisa Spanoulisa.



Dončića, nekdanjega člana Real Madrida, zdaj pa zvezdnika Dallasa v severnoameriški ligi NBA, so najprej uvrstili med 50 nominirancev, nato pa so o desetih igralcih odločali navijači, novinarji ter kapetani in trenerji 18 ekip evrolige. Glasovi vsake od omenjenih vlog so prispevali 25 odstotkov celotnih točk. V glasovanju navijačev je bil slovenski as na sedmem mestu.



Evropski prvak s Slovenijo leta 2017 je v Real odšel s 13 leti, pet let pozneje je z njim postal tudi evropski prvak. Takrat so ga razglasili za najkoristnejšega igralca (MVP) evrolige, to je postal kot najmlajši igralec dotlej. Poleg Dončića so v ekipo desetletja izbrali še Američana Kyla Hinesa, Španca Juana Carlosa Navarra, Srba Miloša Teodosića, Francoza Nanda de Cola, Grka Dimitrisa Diamantidisa, Georgiosa Printezisa, Španca Sergia Llulla, Srba Bogdana Bogdanovića in kot zadnjega danes še Grka Vassilisa Spanoulisa.