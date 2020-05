Dončić v idealni peterki NBA

Pariz - Bralci francoskega športnega časnika L'Equipe so pretekli teden glasovali za najboljšo peterko letošnje sezone košarkarske lige NBA in vanjo izbrali tudi slovenskega zvezdnika Luko Dončića. Liga NBA je bila sicer marca zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena.



Poleg Dončića iz Dallas Mavericks so bralci v najboljšo peterko izbrali še Grka Giannisa Antetokounmpa ter Američane Jamesa Hardna, LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa.



Na mestu organizatorja igre je 21-letni Dončič prejel 77 odstotkov glasov, drugi Damian Lillard (Portland Trail Blazers) jih je dobil deset.



Med branilci je Harden iz Houston Rockets prejel 69 odstotkov glasov, drugi Jimmy Butler, soigralec Gorana Dragića pri Miami Heat, pa 12.

Izenačeno na centru

Na krilu je zvezdnik Los Angeles Lakers James prejel 80 odstotkov glasov, med krilnimi centri pa je bil še prepričljivejši najkoristnejši igralec lanske sezone Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), ki so mu bralci namenili kar 92 odstotkov glasov.



Najbolj izenačen je bil boj na mestu centra, a je še en košarkar LA Lakers Davis vseeno prejel več kot polovico glasov (56 odstotkov). Na drugem mestu je z 21 odstotki glasov končal Rudy Gobert (Utah Jazz).