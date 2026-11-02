Dončić v obrambi naredil korak naprej; Redick: Z Luko smo kot vesoljska ladja

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je znova blestel. Tokrat je Los Angeles Lakers popeljal do zmage nad Raptors (131:125), kakovostni obrambi Toronta pa je nasul 45 točk ter ob tem dodal še 15 skokov in šest podaj. Odličen pa ni bil le v napadu, temveč se je izkazal tudi z izvrstno igro v obrambi. Vpisal je pet ukradenih žogo in eno blokado ter si tako po tekmi prislužil hvalo svojih soigralcev in trenerja.

»V obrambi je bil odličen. Pri branjenju nasprotnika z žogo je bil res dober,« je Dončićev nastop komentiral trener JJ Redick, ki je izpostavil tudi, da Ljubljančan kot eden od igralcev z daljšim stažem pri Jezernikih več komunicira s soigralci v obrambi. Trenerja je Dončić navdušil s strelsko predstavo.

»Zdi se, kot da bi šlo za supernovo, a se obenem zdi tudi povsem normalno. Kadar je na igrišču, smo kot vesoljska ladja, ki leti s svetlobno hitrostjo,« je povedal in dodal: »On lahko zadene prav vsak met in ko mu začneš podajati žogo, imajo od tega vsi korist.«

Naredil korak naprej

Slovenski as je sezono odprl z izjemni strelskimi predstavami. V povprečju je na zadnjih petih tekmah dosegel 39,6 točke, izza črte za tri točke pa je metal 43,5-odstotno. Na novinarski konferenci po obračunu je dejal, da je po daljšem obdobju brez uradnih tekem, njegov ritem v napadu boljši. »Mislim, da je kar v redu. Dokler zmagamo tekmo, mi je v redu,« je pojasnil.

Odgovarjal je tudi na številna vprašanja o svoji obrambni predstavi. »Seveda, nisem najboljši branilec v ligi NBA, ampak mislim, da sem letos naredil korak naprej,« je poudaril in še dodal, da se zaradi kritik na svoj račun bolj osredotoča nase in na ekipo.

Lakers so po zmagi nad Raptors skočili na peto mesto zahodne konference, v kateri so Memphis Grizzlies edina ekipa, ki še ne pozna poraza. Naslednji obračun bodo Dončić in soigralci odigrali jutri ob 4.00 po slovenskem času, njihov nasprotnik bo ekipa Miami Heat z dvema zmagama in štirimi porazi.