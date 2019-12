Dončić v primežu grobijanov in sodnikov

9,3

prostega meta na tekmo ima na voljo Luka Dončić in je tretji v celotni ligi NBA

Razumljiva tarča tekmecev

Nenehne številčne primerjave z legendami lige NBA vse bolj motijo tudi. Zato je po porazu košarkarjev Dallasa s Sacramentom s 106:110, ob katerem je še na 19. zaporedni tekmi presegel mejo 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc ter prehitel dosedanjega rekorderja, zavrnil primerjavo z nekdanjim velezvezdnikom Chicaga.»Veliko statistike kroži v sodobni košarki. Po mojem mnenju že nekoliko preveč. Nikogar ne moreš primerjati z Michaelom Jordanom. On je bil edinstven, pri vseh drugih pa gre zgolj za številke,« je zbranim novinarjem zabičal Dončić. Proti Kraljem iz Kalifornije je zbral 27 točk (z metom za dve 7:12 in za tri 3:12), 7 skokov in 8 asistenc ter sam prevzel vrh razpredelnice 20+5+5, ki upošteva dosežke košarkarjev po združitvi lig NBA in ABA leta 1976. Toda tudi tokrat je bil zanj pomemben le en dosežek – končni rezultat tekme. Na semaforju pa je še vedno pisalo, da so gostje preprečili Teksašanom šesto zmago v nizu in 11. v zadnjih 12 nastopih.Sacramento je vodil celo s 73:49 in s 106:90 polsedmo minuto pred koncem, saj sta Srb(30 točk in 7 skokov) in(26 točk, za tri 5:6) vešče kaznovala medlo obrambo tekmecev s skupnim metom iz igre 23:33.(29 točk, za tri 9:12) in Dončić sta vendarle poskrbela za zasuk, po katerem je Dallas 13,4 sekunde pred iztekom igralnega časa zaostajal le še s 106:108 in imel žogo v posesti. Odgovornost je prevzel Dončić in 7,7 sekunde pred koncem zgrešil z zanj dokaj ugodnega položaja, kar je postalo glavna tema pogovorov. Ljubljančan je odločno vztrajal, da ga je Cory Joseph pošteno kresnil po roki, in se komajda ognil drugi tehnični napaki na tekmi. Prvo si je prislužil že v prvem polčasu.»Posnetek sporne akcije pove vse. Sodniki medtem vztrajajo, da niso videli osebne napake. Prihodnjič si bom torej moral zagotoviti še boljšo priložnost za met,« se je po tekmi pridušal Dončić, ki postaja vse bolj pogosta tarča ostrih prijemov košarkarjev nasprotnih moštev. Po svoje tudi razumljivo, saj jim para živce s spretnimi potezami, hkrati pa z dolgimi preigravanji, pogostimi prodori pod obroč in tudi taktičnimi poskusi, da bi izsilil osebno napako, privlači grobijane kot magnet. V povprečju ima denimo žogo v rokah kar 96-krat na tekmo, kar je največ v celotni ligi NBA, drugi je(LA Lakers) s 93,2 posesti, tretjiiz Denverja z 91,6. Drugi med košarkarji Dallasa pa je Latvijecs 53.Ko je globlje zajel sapo, je Dončić že ubral nekoliko bolj diplomatski ton: »Vem, da bom moral omiliti odnos do sodnikov. To ne bo lahko, saj sem zelo tekmovalen in strasten na igrišču, v želji, da bi vsakič zmagal, pa včasih prekoračim meje sprejemljivega vedenja. Napake delam tudi jaz, zato se moram naučiti mirno sprejemati spodrsljaje drugih ljudi.« Dončić ima sicer v povprečju na voljo 9,3 prostega meta, več si jih prislužita leiz Houstona (14,6) iniz Milwaukeeja (10,8).