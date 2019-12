Dončić v prvi deseterici športnikov leta

gospodarstvo

/

Kaj je novega v financah, gospodarstvu in tehnologiji?

Svet kapitala je magazinski portal, katerega ključne vsebine so povezane z gospodarstvom, financami, upravljanjem podjetij, tehnološkimi trendi in prebojnimi inovacijami. V njem predstavljamo ekskluzivne zgodbe in intervjuje ter globalne teme, ki so uporabne lokalno.