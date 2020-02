Dončić v slovenskem dvoboju boljši od Dragića, zmaga ostala doma (VIDEO)

Dončić zbral 23 točk, Dragić 16

Goran Dragić je zbral 16 točk (za dve 4:6, za tri 1:7, prosti meti 5:8), 5 asistenc in 4 skoke v 33 minutah igre. FOTO: AFP

Luka Dončić in Goran Dragić se ne bosta več merila v rednem delu lige NBA. FOTO: Usa Today Sports

insta v Miami vnovič pritegnila dobrih dva tisoč slovenskih navdušencev nad vrhunsko košarko. Današnji dvoboj lige NBA med njunima kluboma je pripadel gostiteljem, Miami pa je bil boljši od Dallasa s 126:118.Slovensko obarvan je bil že uvod v tekmo, potem ko so rojaki zapeli Dončiću pesem za 21. rojstni dan, ameriško himno pa je prav tako odpel slovenski pevec in tudi na splošno je bilo mesto na Floridi vsaj za en dan povsem slovensko obarvano, saj so na svoj račun prišli tudi gostinci in ponudniki turističnih storitev.Na parketu American Airlines Arene so bili resda vidnejši drugi akterji najmočneje košarkarske lige na svetu. Prva strelca pri zmagovalcih sta bila(26 točk) in(24), medtem ko je zbral Goran Dragić 16 točk (za dve 4:6, za tri 1:7, prosti meti 5:8), 5 asistenc in 4 skoke v 33 minutah igre. Interni dvoboj junakov zgodovinskega evropskega prvenstva iz leta 2017 je vendarle pripadel 12 let mlajšemu Ljubljančanu: Luka Dončić je nanizal 23 točk (za dve 7:11, za tri 0:6, prosti meti 9:9), 10 asistenc in 4 skoke v 38 minutah igre. Še boljša od njega sta bila pri Mavericksih(37 točk) inki je zbral 24 točk in 13 skokov, toda to je bilo premalo za goste. Dallas je namreč nazadnje vodil po koncu tretje četrtine, ko je prav Dončić zadel koš za vodstvo s 93:88, zadnjo četrtino pa je nato odprl prav Dragić z dvema zadetima prostima metoma in napovedal poznejši zasuk »Vročice«.Zanimivo, Dončić je igral kljub rahli poškodbi prsta s prejšnje tekme, zaradi katere je bil njegov nastop dolgo pod vprašajem. V zadnjih petih tekmah po vrnitvi pod obroče – po poškodbi gležnja – je zbral v povprečju 27 točk, 9 skokov in 9,4 asistence, kar je v resnici odlično.Oba kluba sta relativno na varnem, kar zadeva njuno uvrstitev v končnico – Miami drži 4. mesto na vzhodu (razmerje zmag in porazov 36-22), Dallas pa 7. na zahodni stani lige NBA (36-23). Miami bo igral naslednjo tekmo že v nedeljo ob 1.30, ko bo gostil, z Dallasom pa se do konca rednega dela (15. 4.) ne bo več srečal. Dončić in soigralci pa bodo sprejeli naslednji izziv v nedeljo ob 21.30 po našem času, ko bodo gostovali v