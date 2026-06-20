Dončić v Stožicah navdušil otroke in zaupal, v čem zdaj še posebej uživa

Najboljši slovenski košarkar Luka Dončić je v izjavi za slovenske medije pred dvorano Stožice potrdil, da v letošnjem poletju ne bo igral za reprezentanco. »Moji hčerki sta največji razlog za to odločitev,« je pojasnil 27-letni Ljubljančan. Ob tem je razkril, da je sedaj povsem zdrav po poškodbi stegenske mišice, zaradi katere je moral izpustiti končnico lige NBA v dresu moštva Los Angeles Lakers.

Že prej je bilo znano, da Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, prav tako ne bo pomagal naši izbrani vrsti konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 v Katarju. »Nič se ni spremenilo, kot sem dejal, v tem poletju ne bom igral,« je ponovil in dodal: »Ne bom skrival: če ne osvojiš naslova, je sezona slaba. Imeli smo smolo s poškodbami, tudi sam, potem ko smo še marca igrali lepo košarko. Do začetka naslednje sezone bo minilo še kar nekaj časa. Upam, da bo za nas boljša.«

V Stožice se je pripeljal z luksuznim avtomobilom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nedavno je njegov ameriški klubski soigralec Jaxson Hayes prejel slovensko državljanstvo. »V te pogovore nisem bil prav nič vpleten. Je dober fant in takšen je tudi kot igralec. Sicer pa imamo mlado reprezentanco, ki vliva upanje. Želim jim, da bi nizali zmage. Ne bojim se, da jim ne bi uspelo.«

Vesel je, da je zdrav. »Kar zadeva moje zdravstveno stanje, je v redu, saj lahko treniram. Malo drugače je, kot je bilo prej običajno poleti, ko sem bil s slovensko reprezentanco. Če bom imel čas, bom šel na njihove tekme v Stožice. Ni lepšega kot igrati doma pred svojimi navijači. Fantom želim veliko sreče,« je poudaril Dončić, pri čemer ni mogel skriti navdušenja, ki ga je našel v igri golfa. »Z veseljem ga igram. Ni lepšega kot biti kakšne štiri ure v naravi. Odločim se tudi za 36 lukenj, kar sicer ni ravno najbolje, pa potem igram in uživam osem ur. To je nekaj najlepšega,« je zaupal na ploščadi s košarkarskim igriščem pri dvorani Stožice.

Tudi sam je prijel za košarkarsko žogo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nogometno SP spremlja po televiziji

Do njega se je v močni pripeki pripeljal s črnim športnim avtomobilom ter pohvalil kratek trening mladih košarkaric in košarkarjev, ki se bodo udeležili ljubljanskega turnirja The One v sklopu evropske turneje znamke Jordan. Sam je s trinajstimi leti odšel v Madrid in kmalu zatem stopil na največji svetovni oder. »Za stavbo Pop TV sem hodil na igrišče, ko sem le utegnil. Po prihodih v Slovenijo iz ZDA se mi včasih vrnejo ti spomini. Pokazal sem, da lahko uspeš, če si to res zelo želiš. Mladim želim, da sledijo svojim sanjam. Veliko stvarem se je sicer treba odreči, a je vredno,« je svetoval vsem mladim, ki sanjajo o preboju v vrh.

Navijače je razveselil s podpisi. FOTO: Leon Vidic/Delo

V Los Angelesu in po svetu ima zvezdniški status, kar zelo vpliva tudi na njegovo zasebno življenje. O njem in o razhodu z zaročenko Anamarijo Goltes ni želel podrobneje govoriti. »Tudi ko sem tu, ne grem skoraj nikamor. To je cena za ta položaj, v katerem sem in kar sem si tudi želel. Je sicer povsem drugače kot v Los Angelesu, kjer se sicer tudi počutim dobro.«

Vrgel je tudi na koš. FOTO: Leon Vidic/Delo

Po koncu sezone se je vrnil v domovino, kjer zdaj spremlja tudi nogometno svetovno prvenstvo v Kanadi, ZDA in Mehiki. »Ne bom ga v živo, gledam ga pač kot večina po televiziji. Najbližje mi je igra Brazilije in Španije, navijam pa za nikogar – le za dobre tekme,« je povedal zvezdnik Jezernikov in zaupal, da je v košarkarski igri ena na ena ugnal Stephena Curryja. »Da, premagal sem ga, vendar sem igral na moč,« je še priznal slovenski as.