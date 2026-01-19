Dončić v začetni postavi na tekmi zvezd

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo igral v začetni peterki tekme zvezd severnoameriške lige NBA 15. februarja v Los Angelesu, je sporočilo vodstvo lige.

Dončić, ki igra za Los Angeles Lakers, bo šestič udeleženec tega zvezdniškega dogodka, v tej sezoni povprečno dosega 33,3 točke, 7,5 skoka in 8,6 asistence na tekmo.

Tekma bo v dvorani ekipe Los Angeles Clippers, potekala pa bo v novem formatu. Ta bo v turnirski obliki treh ekip, ki se bodo pomerile med sabo, dve najboljši pa bosta nato odigrali finalni obračun. Dve ekipi bodo sestavljali ameriški igralci, eno pa igralci iz drugih držav. Vse štiri tekme bodo trajale po 12 minut.

Tekma zvezd bo v dvorani ekipe Los Angeles Clippers, potekala pa bo v novem formatu. FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via Afp

Dončić je sicer dobil največ glasov v zahodni konferenci, v tej so si mesto v začetnih peterkah po številu glasov zagotovili tudi Američan Stephen Curry (Golden State Warriors), Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

V vzhodni konferenci pa so največ glasov in mesta v začetnih peterkah dobili Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ter Američani Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) in Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

Igralce začetnih peterk so določili glasovi navijačev (50 %), zdajšnji igralci v NBA (25 %) in mediji (25 %). FOTO: Katelyn Mulcahy Getty Images Via AFP

NBA bo rezerviste objavila naknadno, sicer pa bo skupaj na tekmi zvezd 24 igralcev, tako kot običajno, le da jih bo po osem v vsaki ekipi.

