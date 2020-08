FOTO:Dončić varčuje svoje moči in se veseli končnice

Miami zadnjič na parket danes zvečer

V ligi NBA igrajo zadnje tekme pred začetkom težko pričakovane končnice. Ponoči so stopili na parket v Orlandu tudi košarkarji Dallasa in zanesljivo izgubili s Phoenixom z izidom 102:128.Igral je tudi slovenski asin v zanj skromnih 13 minutah igre prispeval 18 točk (za dve 4:7, za tri 1:2, prosti meti 7:7), 5 skokov in eno ukradeno žogo. Enak strelski doprinos je imel tudiPri zmagovalcih je bil najboljšis 27 točkami in 7 skoki.Košarkarji Miami Heat, pri katerih blesti tudi slovenski organizator igre, so dan prej v ligi NBA izgubili z moštvom Oklahoma City (115:116), toda že pred tekmo je postalo jasno, da se bo. Miami bo pred končnico odigral še eno tekmo, drevi ob 22. uri se bo pomeril prav z moštvom Indiane.se bo v končnici meril z ekipo Los Angeles Clippers. »Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Ne gojim posebnih občutkov, to zame ne bo prvič. V končnici sem večkrat igral že v Evropi. Resda ne gre za enako raven igre, gotovo pa gre za enak sistem, motiv in občutke,« je povedal Luka Dončić.