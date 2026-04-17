Košarka

Včeraj z Đokovićem, danes v ZDA: LA ima načrt za Dončićevo vrnitev

Košarkarji Los Angeles Lakers se pripravljajo na začetek končnice in imajo jasno določeno strategijo za dvoboj s Houston Rockets.
Luka Dončić je pospremil derbi Reala in Crvene zvezde v Madridu. FOTO: Instagram
Luka Dončić je pospremil derbi Reala in Crvene zvezde v Madridu. FOTO: Instagram
Nejc Grilc
17. 4. 2026 | 07:16
17. 4. 2026 | 07:46
1:43
A+A-

Končnica je tik pred vrati, petkov večer bo še v znamenju zadnjih dveh tekem dodatnih kvalifikacij, v soboto zvečer se s prvim krogom začenja zares tudi za Los Angeles Lakers. Danes bodo v Kaliforniji pozdravili vrnitev Luke Dončića, ki je še včeraj zvečer užival v Madridu na tekmi evrolige v družbi Novaka Đokovića, zdaj pa ga čaka trdo delo ob Pacifiku, da se vrne na igrišče.

image_alt
»Morilec deškega obraza« lahko tudi Dončiću prekriža načrte

V taboru Los Angeles Lakers pa ne prekipevajo od optimizma. Novinar ESPN Dave McMenamin, ki podrobno spremlja dogajanje v slovitem moštvu, je poročal, da Jezerniki predvidevajo, da bodo celoten prvi krog končnice odigrali tako brez Austina Reavesa kot brez Dončića.

Dodal je, da povsem izključili možnosti predčasne vrnitve vsaj enega od njiju še niso, če bo serija trajala šest ali sedem tekem, zelo optimistični pa niso. Vseeno velja poudariti, da gre v prvi vrsti za predvidevanja, saj bo več glede stanja mišice pri Dončiću znanega šele po pregledih, ki jih bo danes opravil v Kaliforniji.

Spored prvega kroga končnice je ugoden, moštva igrajo vsake tri dni, tako da si Luka v vsakem primeru lahko privošči še teden dni za rehabilitacijo, preden bo Jezernikom zares začela teči voda v grlo.

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Včeraj z Đokovićem, danes v ZDA: LA ima načrt za Dončićevo vrnitev

Košarkarji Los Angeles Lakers se pripravljajo na začetek končnice in imajo jasno določeno strategijo za dvoboj s Houston Rockets.
Nejc Grilc 17. 4. 2026 | 07:16
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

V živo:      V živo: Neugoden žreb za našo zvezdnico, že takoj s prvakinjo

Na evropskem prvenstvu v Tbilisiju se bo danes borilo šest slovenskih judoistov.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 4. 2026 | 07:52
Preberite več
Šport  |  Drugo
Prva postaja Denver

Anže Kopitar in kralji v nedeljo takoj nad najboljše

Hokejisti Los Angeles Kings so izgubili zadnjo tekmo prvega dela sezone NHL v Calgaryju, v prvem krogu končnice pa bodo v nedeljo izvali Colorado.
17. 4. 2026 | 07:18
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Včeraj z Đokovićem, danes v ZDA: LA ima načrt za Dončićevo vrnitev

Košarkarji Los Angeles Lakers se pripravljajo na začetek končnice in imajo jasno določeno strategijo za dvoboj s Houston Rockets.
Nejc Grilc 17. 4. 2026 | 07:16
Preberite več
