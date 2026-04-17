Včeraj z Đokovićem, danes v ZDA: LA ima načrt za Dončićevo vrnitev

Končnica je tik pred vrati, petkov večer bo še v znamenju zadnjih dveh tekem dodatnih kvalifikacij, v soboto zvečer se s prvim krogom začenja zares tudi za Los Angeles Lakers. Danes bodo v Kaliforniji pozdravili vrnitev Luke Dončića, ki je še včeraj zvečer užival v Madridu na tekmi evrolige v družbi Novaka Đokovića, zdaj pa ga čaka trdo delo ob Pacifiku, da se vrne na igrišče.

V taboru Los Angeles Lakers pa ne prekipevajo od optimizma. Novinar ESPN Dave McMenamin, ki podrobno spremlja dogajanje v slovitem moštvu, je poročal, da Jezerniki predvidevajo, da bodo celoten prvi krog končnice odigrali tako brez Austina Reavesa kot brez Dončića.

Dodal je, da povsem izključili možnosti predčasne vrnitve vsaj enega od njiju še niso, če bo serija trajala šest ali sedem tekem, zelo optimistični pa niso. Vseeno velja poudariti, da gre v prvi vrsti za predvidevanja, saj bo več glede stanja mišice pri Dončiću znanega šele po pregledih, ki jih bo danes opravil v Kaliforniji.

Spored prvega kroga končnice je ugoden, moštva igrajo vsake tri dni, tako da si Luka v vsakem primeru lahko privošči še teden dni za rehabilitacijo, preden bo Jezernikom zares začela teči voda v grlo.