Dončić veliko jezika, a ni najhujši

O jezikanju Luke Dončića in pritoževanju nad sodniškimi odločitvami je bilo povedanega že veliko, zdaj ga spremlja sloves, zaradi katerega včasih še hitreje dobi tehnično napako, kot bi jo sicer, tako je bilo tudi na četrtfinalni tekmi z Nemčijo, ko ga je sodnik kaznoval po dveh minutah igre.

Tudi v ligi NBA sodniki s strani Dončića slišijo ogromno. »Luka je zagotovo povsem pri vrhu tistih, ki jezikajo, a ni najhujši. Draymond Green, uh, to je nekaj čisto drugega. Najprej ti skoraj sleče in strga dres, potem pa se pritožuje pri sodniku, da ni storil nič narobe,« je o pritoževanju povedal De'Aaron Fox, ki igra za San Antonio Spurs.

»Veliko igralcev se pritožuje nad sodniki in nikoli ne bom rekel, da naj tega ne počnejo ali da ni upravičeno, ker je sojenje velikokrat res katastrofalno,« je še dodal Fox, potem pa opisal pripetljaj z Dončićem: »Naredil je čisti prekršek, dobro me je udaril po roki, nato pa se je čudil pri sodniku in moledoval, da ni bilo prekrška. Vprašal sem ga, zakaj, če pa je gotovo tudi njemu jasno, da me je dobro kresnil po roki. Malik Monk je bil zraven in se je krohotal.«

Dončić ima pri brzdanju živcev še veliko manevrskega prostora, na večini tekem pa se vendarle pritožuje nekoliko manj kot v prejšnjih sezonah. Trenutno Luka uživa v zadnjih prostih dnevih poletja, preden se bodo ob koncu septembra v Los Angelesu začele priprave na novo sezono v ligi NBA.

Prvo pripravljalno tekmo bodo LA Lakers odigrali 4. oktobra, prvo tekmo rednega dela nove sezone pa tri teden (22. oktobra proti Golden State Warriors) kasneje.